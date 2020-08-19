Эксперт: заморозка строительства новосибирского метро на руку мэрии города

Общественная организация «Общероссийское Объединение Пассажиров» составила рейтинг метрополитенов в России. При ранжировании эксперты оценивали 11 параметров, включая доступность для пассажиров, способы оплаты проезда, стоимость поездки, наличие льгот, время ожидания поездов и ряд других. В итоге на первом месте оказался Московский метрополитен, а метро Новосибирска – третьего по населению российского мегаполиса – заняло только пятое место из семи.

Эксперты полагают, что новосибирская подземка могла бы занять гораздо более высокие строчки рейтинга, если бы представитель КПРФ в исполнительной власти – градоначальник Анатолий Локоть выполнял свои обещания по реконструкции и строительству линий метрополитена.

В Авто-Мото Ассоциации Новосибирска считают, что неумение решать дорожные и транспортные проблемы – характерная черта городских властей. Автообщественники несколько лет обращали внимание на качества песка, которым зимой посыпают городские дороги. На его закупках город терял значительные средства, а жители весной задыхались от пыли. Из года в год ситуация повторялась. Точно так же из года в год пробуксовывает и развитие метрополитена.

«Человеческий фактор в лице городских властей, в том числе мэра и его окружения, играет не последнюю роль в том, что вместо строительства новых дорог, станций и веток метро муниципальные предприятия строят коммерческую недвижимость, либо увязли в сомнительных судебных спорах. Такой избирательный подход в приоритетах при организации городской инсфраструктуры, как правило, свидетельствует либо об управленческой неэффективности, либо о наличии персональной заинтересованности в лоббировании определенных проектов», – полагает ответственный секретарь Авто-Мото Ассоциации Алексей Носов

Муниципальное унитарное предприятие «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), занимающееся строительством новосибирского метро, в июле этого года подало в суд на городские же дорожно-эксплуатационные учреждения (ДЭУ) №1, №3 и № 6. Общая сумма требований по двух искам превышает миллион рублей, по третьему - не раскрывается. Однако и «УЗСПТС», и ДЭУ учреждены мэрией Новосибирска. При этом МУП «УЗСПТС» отвечает за строительство метро , а «ДЭУ» – за содержание дорог. Общая сумма требований по двух искам превышает 1,1 млн рублей, по третьему она не уточняется.

«Очевидно, что у главы города либо правая рука не знает, что делает левая, – предположил руководитель движения «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, – либо затягивание процесса и судебные тяжбы кому-то на руку. При любом раскладе городская казна несет значительные убытки, а дорожно-транспортная инфраструктура города остается неразвитой. Всё это напоминает борьбу нанайских мальчиков. Идёт бессмысленная возня, а проблемы не решаются».

Общественник напоминает, что показательным примером стала история с продолжением строительства Дзержинской линии метро. Новосибирская мэрия еще в 2012 году разработала и утвердила проект, включавший несколько новых станций и метродепо. Но через пять лет глава города Анатолий Локоть неожиданно заявил, что предыдущая документация проекта была разработана в электронном формате PDF, «а в нынешнее время требуют от нас другой формат». Если верить сведениям размещенным в сети: в результате в 2018 году мэрия выделила 10 миллионов рублей на актуализацию проекта, но в 2019 году государственная же экспертиза отклонила обновленный проект, как якобы снова не соответствующий требованиям. Любопытно, что разработкой новой проектной документации за бюджетные деньги уполномочен был заниматься упомянутый ранее МУП «УЗСПТС». Однако вместо подготовки документов и строительства новых веток метро организация судится с другими дорожными муниципальными предприятиями города.

Можно было бы, конечно, говорить о нерасторопности отдельных чиновников и закостенелой бюрократической машине на местах. Однако землю под строительство коммерческой недвижимости в мэрии распределяют весьма оперативно. При этом, похоже, что участки под жилые комплексы выделяются в обход конкурсных процедур, а квартиры продаются ниже рыночной цены. Эксперты не исключают, что таким образом бюджетные средства выводятся через подставные риэлтерские конторы.

Впрочем, не все эксперты согласны, что у городских властей правая рука не в курсе, чем занимается левая. Ведь «правой рукой» «левого» Локтя является директор МУП «УЗСПТС» Александр Мысик.

«Следует обратить внимание на то обстоятельство, что Мысик до апреля 2016 года работал замначальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в мэрии и является ближайшим соратником и доверенным лицом Локтя. Он ведь и до перехода в мэрию в 2011 году возглавлял все тот же МУП «УЗСПТС» . Это объясняет, например, каким образом МУП получает от мэрии землю под постройку объектов жилой коммерческой недвижимости или многомиллионные подряды на разработку техдокументации, которую не пропускает затем Ростехнадзор. Рука руку моет. А в итоге страдают горожане», – подчеркивает ответственный секретарь Авто-Мото Ассоциации Алексей Носов.