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Эксперт задал только два вопроса по MH17 и разоблачил заговор: Есть человек, который вывел самолёт под выстрел
28 августа 2019, 12:39 • 164 • Политика
Эксперт задал только два вопроса официальной следственной группе по делу MH17 и ещё до получения ответов разоблачил заговор молчания, в котором участвуют следователи. Он напомнил, что есть конкретный человек, который вывел гражданский самолёт под выстрел, отдав приказ на снижение до пределов дальности "Бука".
Официальная следственная группа, расследующая причины катастрофы Boeing, не дала ответов на два вопроса, ответы на которые могут перевернуть представления о катастрофе MH17, пишет дзен-канал Experience Channel, специализирующийся на экспертных мнениях по военным вопросам.
Как отмечается в публикации, Совместная следственная группа слишком увлечена политическими задачами поиска несуществующей вины России, этим и объясняется заговор молчания по поводу этих вопросов.
Официальные мнения ССГ строятся на "фактах", собранных из соцстей, например на постах и комментариях из "ВКонтакте", при этом информация, например, Минобороны России игнорируется.
Вопросы, разоблачающие заговор молчания, сформулировал эксперт Высшей школы экономики и политолог Андрей Суздальцев. Он спросил: "Кто этот украинский диспетчер, который дал команду MH17 пойти на снижение? Почему он сначала ушел в отпуск, а теперь вообще пропал!?"
Следствие, отмечает он, так и не представило ответов, а между тем речь идёт о человеке, который непосредственно вывел самолёт под выстрел. Дело в том, что прицельная дальность действия "Бука" составляет 6000 км вверх в радиусе 60 километров. Команда лайнеру снизиться на эту высоту и заложить крюк была дана из диспетчерской Днепропетровска.
Катастрофа Boeing-777-200 произошла в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате крушения авиалайнера погибли 298 человек - пассажиры и экипаж судна.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия выступили с официальными обвинениями в адрес России, возложив на неё ответственность за крушение МН17. Позиция государств была якобы основана на выводах международной следственной группы, пояснили в МИД Нидерландов, хотя сама группа на тот момент воздерживалась от радикальных заявлений.
В сентябре 2018 года Минобороны РФ обнародовало аудиозапись переговоров украинских военнослужащих, в которой было упомянуто крушение Boeing-777-200 в однозначном контексте. Кроме того, на брифинге Минобороны публике были представлены сведения из архивов, по которым было очевидно, что сбившая самолёт ракета находилась на вооружении украинского подразделения ПВО под Тернополем ещё с советских времён.
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