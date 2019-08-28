Эксперт задал только два вопроса по MH17 и разоблачил заговор: Есть человек, который вывел самолёт под выстрел

Официальная следственная группа, расследующая причины катастрофы Boeing, не дала ответов на два вопроса, ответы на которые могут перевернуть представления о катастрофе MH17, пишет дзен-канал Experience Channel, специализирующийся на экспертных мнениях по военным вопросам.

Как отмечается в публикации, Совместная следственная группа слишком увлечена политическими задачами поиска несуществующей вины России, этим и объясняется заговор молчания по поводу этих вопросов.

Официальные мнения ССГ строятся на "фактах", собранных из соцстей, например на постах и комментариях из "ВКонтакте", при этом информация, например, Минобороны России игнорируется.

Вопросы, разоблачающие заговор молчания, сформулировал эксперт Высшей школы экономики и политолог Андрей Суздальцев. Он спросил: "Кто этот украинский диспетчер, который дал команду MH17 пойти на снижение? Почему он сначала ушел в отпуск, а теперь вообще пропал!?"

Следствие, отмечает он, так и не представило ответов, а между тем речь идёт о человеке, который непосредственно вывел самолёт под выстрел. Дело в том, что прицельная дальность действия "Бука" составляет 6000 км вверх в радиусе 60 километров. Команда лайнеру снизиться на эту высоту и заложить крюк была дана из диспетчерской Днепропетровска.

Катастрофа Boeing-777-200 произошла в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате крушения авиалайнера погибли 298 человек - пассажиры и экипаж судна.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия выступили с официальными обвинениями в адрес России, возложив на неё ответственность за крушение МН17. Позиция государств была якобы основана на выводах международной следственной группы, пояснили в МИД Нидерландов, хотя сама группа на тот момент воздерживалась от радикальных заявлений.

В сентябре 2018 года Минобороны РФ обнародовало аудиозапись переговоров украинских военнослужащих, в которой было упомянуто крушение Boeing-777-200 в однозначном контексте. Кроме того, на брифинге Минобороны публике были представлены сведения из архивов, по которым было очевидно, что сбившая самолёт ракета находилась на вооружении украинского подразделения ПВО под Тернополем ещё с советских времён.