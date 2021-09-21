Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольш...
Радикалы из «Азова» подорвали украинских пограничников, мешавших вывозить оружие...
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
Главная / Политика

Эксперт: за большую защищенность итогов голосования приходится платить временем или ресурсами

21 сентября 2021, 18:00  •  78 • Политика
Фото: pixabay.com
По оценке ИТ-специалистов, система ДЭГ готова к масштабированию
Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму доказала, что готова к более широкому применению, несмотря на задержку обработки данных из-за функции "отложенное решение".  К такому мнению склоняются эксперты в области IT-технологий.
"Система электронного голосования на настоящий момент – эффективная, готовая к широкомасштабному использованию, то есть к выводу на уровень голосования по выборам сотрудников, например, федеральных органов, президентов",
– высказался в эфире "Москва 24" директор Центра технологий распределенных реестров СПбГУ Максим Рукинов.
Как пояснил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев, отсутствие быстрого результата по ДЭГ обусловлено технологиями, которые обеспечивали безопасность, прозрачность и анонимность электронного голосования.
"В самом названии блокчейн, или технологии распределенных реестров есть ответ: информация распределена. Она не в одном месте находится, а в нескольких местах, и любые изменения должны быть внесены сразу во все места хранения, должны быть согласованы между собой, взаимоувязаны. (…) Это новая технология, высокозащищенная. За большую защищенность нужно платить временем, ресурсами и т.д", – подчеркнул эксперт.
К тому же разработчики столкнулись с неожиданностью: предполагалось, что функцией "отложенного решения" воспользуются 1-3% избирателей, а переголосовать захотели более 15%, тогда как учитываться должен только последний голос.
"Для проверки исторических данных, а тем более полной проверки всей цепочки блоков, требуется много времени, что можно видеть и на публичных сетях вроде Bitcoin и Etherium. А при доработках криптографических функций системы будут дополнительные накладные расходы", – пояснила в интервью "Ленте" гендиректор компании-разработчика блокчейн решений XDSOFT Любовь Красюк.
Ранее руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов пояснил, с чем связана задержка выдачи результатов онлайн-голосования, и предложил всем желающим самим проверить корректность итоговых цифр.
Выборы в Госдуму проходили в РФ 17-19 сентября. Явка по всей стране составила 51,68". При этом явка электронных избирателей оказалась рекордной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





78
Источник
Похожие новости
21 сентября 2021, 00:35
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
21 сентября 2021, 07:55
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
21 сентября 2021, 14:20
В Кремле не стали оспаривать решение Турции: Ответили коротко и ёмко
21 сентября 2021, 07:55
Военкор предложил радикальный ответ на отказ Турции признать выборы в Крыму: "Пора"
21 сентября 2021, 00:35
Русский танк с ИИ удивил японцев: "В России думают о жизнях своих солдат" – читатели Tokyo Shimbun
21 сентября 2021, 07:55
Пронько: "Власть признала ошибку. Это подлость, которую пытались скрыть"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 сентября 2021, 00:35
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
21 сентября 2021, 08:50
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
21 сентября 2021, 07:55
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
21 сентября 2021, 14:20
В Кремле не стали оспаривать решение Турции: Ответили коротко и ёмко
21 сентября 2021, 07:55
Военкор предложил радикальный ответ на отказ Турции признать выборы в Крыму: "По...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 сентября 2021, 23:35
Украинская чиновница вызвала гнев у сограждан за воспоминания о жизни в СССР
17 сентября 2021, 01:15
"Про уродов и людей": 1,5 минуты речи Марии Захаровой перевесили "компромат на Лаврова"
19 сентября 2021, 00:55
"Союзники так себя не ведут": МИД Франция тремя неприятными словами отозвался о подставивших его США
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
18 сентября 2021, 00:10
Депутат, увильнувший от вопроса о Крыме, устроил дебош на участке
18 сентября 2021, 10:15
Молдавия на пороге катастрофы, устроенной Украиной
16 сентября 2021, 01:20
«Обнаружили тело закопанным в подвале»: что известно об убийстве школьницы в Орловской области
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.