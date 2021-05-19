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Эксперт выявил две цели украинского "Движения против агрессии России"

19 мая 2021, 04:35  •  130 • Политика
Власти Украины создали "Движение против агрессии России". Заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев выявил две главные цели такого объединения.
"Движение против агрессии России" – межфракционное объединение в Верховной раде. Возглавить его поручили депутату от партии "Слуга народа" Максиму Березину.
Евсеев назвал создание такого объединения бессмысленным. "Движение против агрессии России" – ничто иное, как способ отвлечь внимание жителей Украины от тех проблем, которые существуют в их стране.
Кроме того, Киев ведёт крайне мощную кампанию по зачистке территории Украины от инакомыслия, считает эксперт. Раньше главным методом был террор против отдельных украинцев, теперь способы достижения цели несколько изменились.
Президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку тех, кто за него голосовал. Именно поэтому ему очень важно зачистить политическое поле.
"Работают по двум направлениям: отвлекают внимание людей заявлениями, мол, Россия получит сдачу. А на самом деле идёт зачистка политического поля с целью победы Зеленского на следующих президентских выборах", - произнёс Владимир Евсеев в эфире радио Sputnik.

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