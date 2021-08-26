Эксперт вывел Киев на чистую воду: Под видом русского и польского топлива закупают уголь из Донбасса

Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил, что киевские власти под видом русского и польского топлива закупают уголь, добытый на шахтах Донецкой и Луганской народных республик.

Украина закупает уголь из шахт ДНР и ЛНР под видом польского и русского антрацита. Об этом заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич со ссылкой на анализ данных о добыче и закупках топлива.

Специалист пояснил, что точных данных о добыче угля в ЛНР и ДНР нет, так как это "классическая серая зона". Однако в Ростовской области, которая расположена рядом с Донбассом, резко увеличилась добыча антрацита.

Кроме того, в СМИ была информация, что Украина начала закупку угля у Польши. Однако там добыча антрацита не увеличивалась. Таким образом, можно сделать соответствующий вывод.

Киевские власти под видом российского и польского топлива закупают уголь, добытый на шахтах Донецкой и Луганской народных республик,

- сказал Борис Марцинкевич в интервью YouTube-каналу "Спутник".

Напомним, что официально украинские власти объявили полную блокаду Донбасса. С регионом разорваны все экономические связи. Также остановлено транспортное сообщение.