|
Эксперт вывел Киев на чистую воду: Под видом русского и польского топлива закупают уголь из Донбасса
26 августа 2021, 18:40 • 128 • Политика
Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил, что киевские власти под видом русского и польского топлива закупают уголь, добытый на шахтах Донецкой и Луганской народных республик.
Украина закупает уголь из шахт ДНР и ЛНР под видом польского и русского антрацита. Об этом заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич со ссылкой на анализ данных о добыче и закупках топлива.
Специалист пояснил, что точных данных о добыче угля в ЛНР и ДНР нет, так как это "классическая серая зона". Однако в Ростовской области, которая расположена рядом с Донбассом, резко увеличилась добыча антрацита.
Кроме того, в СМИ была информация, что Украина начала закупку угля у Польши. Однако там добыча антрацита не увеличивалась. Таким образом, можно сделать соответствующий вывод.
- сказал Борис Марцинкевич в интервью YouTube-каналу "Спутник".
Напомним, что официально украинские власти объявили полную блокаду Донбасса. С регионом разорваны все экономические связи. Также остановлено транспортное сообщение.
Подпишитесь на нас
128
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 августа 2021, 06:30
|
21 августа 2021, 00:15
|
25 августа 2021, 01:25
|
20 августа 2021, 06:40
|
24 августа 2021, 00:40
|
23 августа 2021, 01:45
|
22 августа 2021, 16:35