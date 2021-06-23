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Эксперт высмеял "комариную флотилию" Украины: "Все эти резиновые лодки..."

23 июня 2021, 14:25  •  159 • Политика
СМИ сообщают, что в учениях США в Чёрном море будет принимать участие Украина. Военный эксперт Литовкин не удержался от иронии: флота, по его словам, на Украине просто нет. Украинские "резиновые лодки" тянут разве что на "комариную флотилию", добавил специалист.
В пресс-службе Шестого флота ВМС США сообщили об участии в проводимых совместно с Украиной учениях Sea Breeze 2021, которые начнутся на следующей неделе в регионе Чёрного моря. В манёврах у границ России НАТО планирует задействовать около 40 боевых кораблей.
О том, какую роль на самом деле отвели американцы Украине в этой "операции", рассказал Царьграду военный эксперт ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин:
В авиации есть такое выражение - "заносить хвосты самолётам". Когда самолёт выруливает на взлётную полосу, хвост ему поправить, этому самолёту. Вот Украина играет такую роль.
А всё потому, что нормального флота у Украины практически нет, пояснил специалист: "Один-единственный более или менее приличный корабль украинский - "Гетман Сагайдачный", он всё время на ремонте, он практически небоеспособен. Там только может штаб размещаться украинский, система управления".
А вся эта комариная флотилия украинская, все эти резиновые, металло-резиновые лодки, которые им с барского плеча спихнули американцы, они, конечно, на черноморской волне просто как рыбацкие лодки,
- раскрыл правду Литовкин.

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