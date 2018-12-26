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Эксперт: Выход Катара из ОПЕК — ставка на Россию

26 декабря 2018, 18:09  •  93 • Политика
В январе 2019 года Катар выйдет из ОПЕК — Организации стран - экспортёров нефти. Об этом заявил накануне министр энергетики страны Саад Аль-Кааби. Как предположил впоследствии блогер и публицист Руслан Хубиев, за этим решением может стоять решение Дохи отдалиться от США и Саудовской Аравии и сделать ставку на Россию.
Заявив о том, что все необходимые документы уже отправлены и выход Катара из состава ОПЕК не за горами, Аль-Кааби отметил, что данное решение никак не связано с недавним конфликтом с властями Саудовской Аравии. Напомним, что летом прошлого года коалиция арабских государств во главе с Эр-Риядом приняла решение разорвать дипломатические отношения с Дохой и даже взяла Катар в торговую блокаду.
По мнению Хубиева, выход Катара из ОПЕК обусловлен именно этим конфликтом. Страна устала жить под постоянным политическим прессингом со стороны США и проводника их воли на Ближнем Востоке — Саудовской Аравии, считает эксперт.
США пытаются заставить ОПЕК удерживать высокие темпы добычи нефти, стремясь добиться падения мировых цен на "черное золото" и ослабить таким образом Россию и Иран. Тем не менее данная практика вредит и другим странам-экспортерам, в том числе и Катару.
Ранее у страны не было иного варианта, кроме как подчиняться диктату Вашингтона. Тем не менее в последние годы влияние США в Ближневосточном регионе начало сокращаться. Параллельно с этим Россия заявила там о себе как о новой силе.
"В целом, учитывая смещение баланса военного доминирования от Вашингтона к Москве, позволяющего союзникам России быть уверенными в наличии военного прикрытия, выход Катара из ОПЕК лишь подтверждает укрепление позиций нашей страны", — пишет Хубиев.
Позицию эксперта приводит ИА REX.

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