Эксперт: введение наказания за выполнение антироссийских санкций поможет компаниям РФ

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Введение ответственности за соблюдение на территории России антироссийских санкций усилит позиции отечественных компаний в различных судах. Такое мнение высказал в субботу в беседе с ТАСС политолог Алексей Мухин.

В пятницу, 11 мая, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты планируют в скором будущем ввести два вида ответственности - уголовную и административную - за исполнение на территории РФ антироссийских санкций. Первая будет грозить, прежде всего, физическим лицам, если они, например, стояли за решениями об отказе в заключении сделки или выдаче кредита подсанкционной компании, вторая предусматривается в основном для юридических лиц. Ожидается, что законопроект о введении уголовной ответственности будет внесен 14 мая, а об административной - до конца мая.

"Эти поправки гораздо глубже и гораздо системнее, чем может показаться на первый взгляд. На самом деле поправки направлены на то, чтобы усилить в различных судах позиции российских компаний и российского государства, когда мы будем разбираться по поводу неисполнения своих обязательств некоторыми нашими западными партнерам, когда они [западные партнеры] будут ссылаться на антироссийские санкции", - сказал Мухин.

"Дело в том, что в США уже существует подобная рода практика, и американские компании "на голубом глазу" отказываются от исполнения своих обязательств перед российскими партнерами, ссылаясь на то, что они [эти действия] подпадают под уголовную ответственность. Теперь российские компании тоже смогут ссылаться на подобного рода практику и получат равные права со своими западными партнерами в судах, что является безусловно правильным", - уточнил собеседник агентства.

Он также отметил, что введение ответственности за подготовку или инициирование антироссийских санкций окажет "педагогический эффект". "Выглядит довольно странно, когда российские граждане начинают заниматься такой деятельностью, они должны нести за это уголовную ответственность", - добавил Мухин.

Ранее, источник в нижней палате сообщил ТАСС, что в Уголовный кодекс РФ предполагается ввести новую статью 284.2. В ее первой части устанавливается наказание за "совершение действий (бездействие) в целях исполнения" антироссийских санкций, если это повлекло ограничение или отказ в совершении гражданами РФ, компаниями, самим государством, его субъектами или муниципальными образованиями, а также подконтрольными им лицами "обычных хозяйственных операций или сделок". Это планируется карать штрафом в размере до 600 тыс. рублей, либо ограничением свободы до четырех лет, либо принудительными работами на такой же срок, либо лишением свободы до четырех лет со штрафом до 200 тыс. рублей".

Во второй части предлагаемой статьи устанавливается ответственность за "совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц". Под этот же состав подпадает "предоставление рекомендаций и передача сведений", которые привели или могли привести к введению санкций в отношении компаний и граждан РФ.

Наказание по этой статье предусматривается в виде "штрафа в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового".

Поправки КоАП планируется внести на рассмотрение Госдумы до конца мая, сообщил ранее Володин. В свою очередь, первый замруководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев пояснил, что на обсуждение этого законопроекта уйдет немного больше времени, чем на рассмотрение поправок в УК, поскольку законопроект об административной ответственности - совместным ведением России и субъектов РФ, поэтому будет более длительная процедура принятия этого закона.

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