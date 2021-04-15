Эксперт: Вступление Украины в НАТО развяжет глобальный конфликт

Как считает эксперт Николай Межевич, вступление Украины в НАТО развяжет глобальный конфликт, ибо подобный манёвр не оценит Россия.

НАТО рискует развязать глобальный конфликт против России, приняв в свои ряды Украину. Об этом РИА ФАН заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Включение Украины в НАТО якобы устраивает всех, кроме Москвы. Однако мало кто заинтересован в конфликте с Москвой.

Кроме того, не исключено, что в будущем альянс начнет слабеть, ибо решения принимаются коллегиально. Да, есть Польша и страны Балтии, которые занимают русофобскую позицию. Но есть и те, кто не хочет дестабилизировать ситуацию в Европе. Например, Германия.

"Брать Украину в состав - это брать на себя потенциальный риск глобального конфликта с Россией. Исключаю, что сегодня в НАТО к этому готовы", - добавил эксперт.

Как ранее заявил сайту 360tv.ru депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков, власти России не могут оставить без внимания активизацию войск НАТО вблизи своих границ. Однако перед Москвой сейчас стоит куда более глобальная задача.

НАТО хочет вынудить Россию уйти с мировой арены, что позволит Вашингтону переключить внимание на борьбу с Китаем. И Украина может выступить в качестве плацдарма, хотя никто её в состав альянса не возьмёт.

Дипломатическими и военными путями ситуацию не изменить. Поэтому Москва должна сформировать новую социально-экономическую модель, которая позволит стране развиваться и противостоять любым внешним угрозам.