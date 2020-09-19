Эксперт: Война с Россией и Китаем завершится катастрофой для американцев

Попытка напасть на Россию завершится катастрофой для всей американской нации. Об этом РИА ФАН заявил военный эксперт ТАСС Виктор Литовкин.

Ранее глава Командования глобальных ударов ВВС США Тимоти Рай заявил, что в войне будущего американцам будут противостоять Россия и Китай. И подобный конфликт угрожает выживанию всех американцев.

Дело в том, что потенциальные оппоненты Вашингтона подходят к вопросу модернизации ядерного вооружения нестандартно. И Штатам необходимо идти в ногу со временем.

Он предложил модернизировать устаревшие американские субмарины, бомбардировщики и межконтинентальные баллистические ракеты за счёт разработки новых технологий

Как считает Литовкин, американцам вообще не стоит начинать войну против России и Китая. При этом США пытаются надавить на Москву, нарастив активность у российских границ. Однако такая стратегия бессмысленна.

"Это также попытка втянуть Россию в гонку вооружений, потому что когда ты стращаешь кого-то, оппонент пытается защититься. Ведь чем больше полётов, тем больше нужно самолётов, больше керосина, больше лётчиков, чтобы противостоять нападкам США. Это - попытки втянуть нас в гонку вооружений, чтобы разорить", - пояснил эксперт.

В таких условиях российская сторона не должна поддаваться на провокации, ибо ей есть чем ответить в случае необходимости. И в Пентагоне это понимают.

Напомним, срок действия договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в феврале 2021 года, но США не хотят продлевать документ. Как рассказал "ПолитЭксперту" бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев, за последние 20 лет мощное оружие появилось также и у других стран, что создаёт новые риски.

Глобальные договорённости действительно нужны, но они выглядят утопично. Не стоит забывать про конфликты между Китаем и Тайванем, Индией и Пакистаном и так далее.

"Пока остановить катастрофу может только добрая воля политиков или какой-нибудь новый COVID-19, который унесёт жизни миллионов людей по всему миру и заставит страны договариваться обо всём, чтобы жить мирно", - отметил эксперт.