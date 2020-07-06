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Конституция Незалежной запрещает размещение в стране иностранных войск

Новый вооруженный конфликт на Украине неизбежен, если на ее территории появится контингент НАТО. С таким прогнозом выступил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Он напомнил, что Конституция страны запрещает дислоцировать натовские войска в соборной. Тем не менее, нынешний киевский режим не следует данному правилу, что неизбежно может привести к серьезным обострению конфликта.

"Рано или поздно ему быть. Что касается войск НАТО, то они у нас тоже бесчинствуют. Мы помним, как два года назад украинскую девушку изнасиловал американский солдат во Львове и ему ничего не было", – цитирует "Регнум" Журавко.

Он добавил, что такая ситуация складывается из-за того, что у натовских военных есть иммунитет, а значит, им все позволено.

Они имеют иммунитет. Им все позволено.

Отметим, на Украине, которая в июне приобрела статус партнера расширенных возможностей НАТО, надеется теперь получать от альянса больше разведданных о состоянии Вооруженных сил России в Крыму. Кроме того, украинцев обучают ратному делу то представители Канады, то Великобритании. Много в стране и штатовских военных, которые помогают партнерам держать в руках американское вооружение, например, ПТРК "Джавелин" (Javelin).

Ранее сегодня, командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что его страна готова к войне с Россией, которая якобы намерена напасть на Незалежную, чтобы открыть Северо-Крымский канал и начать подачу воды на полуостров. В Москве подобные заявления назвали "бредом" и напомнили, что у РФ есть мирные решения этой проблемы. Если мы построили Крымский мост, нашим инженерам по плечу, например, прокладка трубопровода из материковой части России.

