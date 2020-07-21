Эксперт: Великобритания собирается закрыть "дыру в бюджете" за счет России

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Появилась неожиданная версия новых обвинений Лондона во "вмешательстве" Москвы в политику Соединенного Королевства

Британские власти хотят докладом о "вмешательстве" РФ в проведении референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС закрыть "очередную дыру в бюджете". Так оценил очередной документ, составленный в недрах комитета английского парламента по разведке, журналист Анатолий Вассерман.

Он назвал обвинения британцев в том, что беглые российские олигархи на берегах Темзы продвигают интересы Москвы, бессмысленными, поскольку у них есть существенные разногласия с властями РФ. А вот Лондону выгодно пребывание там наших богатых граждан.

"Если публикуется такой доклад, то самая вероятная его цель – обосновать скорый отъем средств у русских, живущих в Британии", – сказал знаток изданию "ПолитЭксперт".

По его информации, обеспеченных российских иммигрантов английские власти принуждают тратить свои сбережения на проекты, направленные против России.

Эксперт отметил, что брекзит нисколько не улучшил состояние экономики Королевства, а новый мировой кризис ударил и по Британии. Поэтому руководству страны нужно как-то оправдаться перед теми гражданами, которые голосовали за выход из Евросоюза ради позитивных изменений. Теперь власти пытаются навязать мысль, что сами они улучшений не обещали, это все исходило со стороны русских.

"Так что этот доклад закрывает вопрос о том, почему Brexit так неудачно обернулся и о том, где взять денег, чтобы заткнуть очередную дыру в бюджете", – полагает Вассерман.

Журналист напомнил, как еще восемь лет назад президент России Владимир Путин предупреждал российских олигархов, которые бежали из страны, что у них будут проблемы с капиталами в Великобритании.

Ранее сегодня Лондон распространил доклад разведки о якобывлиянии Москвы на Brexit в 2016-м, а также о "вмешательстве" РФ в референдум о независимости Шотландии 2014 г. При этом власти не располагают соответствующими доказательствами.

Как всегда ярко британский документ оценила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, назвав его "русофобией в фейковой огранке". По ее словам, ожидаемой сенсации от доклада не случилось, сообщает РИА "Новости".