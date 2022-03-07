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Эксперт: В США понимают, что с Россией придется договариваться

07 марта 2022, 07:20  •  254 • Политика
В США понимают, что с Россией придется договариваться, ибо экономическая война вредит всем сторонам, поведал эксперт Василий Дандыкин.
Переговоры с Украиной пока не привели к желаемому для России результату. Об этом РИА ФАН заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
Даже попытка организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей не увенчалась успехом. Однако мировое сообщество постепенно начинает понимать, что с Москвой необходимо договариваться.
Странам НАТО выгодно давить на Россию, вот только экономическая война не способствует политическим симпатиям населения. Кроме того, для Москвы важна задача по демилитаризации и денацификации Украины.
"Санкции не только по нам бьют, но прежде всего по Европе, и не только по ней. Наряду со всякими заявлениями, которые в Америке сенаторы различные делают, есть понимание того, что надо договариваться", - указал Дандыкин.
Как ранее заявил телеканалу "360" экономист Вячеслав Зайченко, новый пакет западных санкций не окажет серьёзного влияния на экономику России в долгосрочной перспективе. Даже если Запад откажется от русских нефти и газа, у Москвы останется возможность переориентировать поставки.
"Те объёмы газа, которые поступают в Европу, настолько велики, что решить этот вопрос даже в течение пяти лет просто вообще невозможно", - указал он.

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