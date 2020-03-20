Эксперт: В Киеве ждут, что Москва поможет средствами борьбы с коронавирусом

Бывшая депутат Верховной Рады Анна Герман заявила, что Украину скорее погубит «вирус ненависти», распространившийся в обществе, чем коронавирус, бушующий во всем в мире, в том числе, и в незалежной. Вот что заявил «КП» по этому поводу известный политолог Михаил Погребинский.

- Эффективные меры на высшем уровне по борьбе с вирусом Украина предприняла?

- Не считаю, что Украина эффективно борется с коронавирусом. Вижу, что власти растеряны. Принимают не вполне адекватные меры. Но, надеюсь, что все-таки начнет меняться реакция. Люди у власти очень неопытные. Иногда просто глупые.

- Не готовы к работе в режиме чрезвычайной ситуации?

- Нет. Они попали в шоковую ситуацию. Они боятся. Просто в панике находятся. У нас, например, не было серьезного повода полностью перекрывать метро.

- Вы уже ощутили это на себе?

- Я метро в Киеве не пользуюсь много лет — в отличие от Москвы, где это более быстрый способ добраться до нужного места, чем все остальные. Специфика украинской столицы такова, что большие спальные районы, где живет миллион народу — на левом берегу Днепра. Добраться оттуда на правый берег проще всего и удобнее на метро. А без него — большая проблема. И благие пожелания про «10 человек в маршрутке» превращаются в ничто.

- Жесткая мера сработала «наоборот»?

- Этот тот самый случай, когда лечение болезни опаснее, чем сама болезнь. Не говоря о том, что это продлится больше двух недель — и может привести к тяжелейшим экономическим последствиям. Я вижу, что, например, в России это понимают.

- У вас нет никакой подушки безопасности, в отличии от России?

- Никакой. И это грозит стране катастрофой.

- То есть, меры в Киеве, по вашему, принимаются не самые адекватные?

Меры профилактики вирусных инфекций.

- Пока такого ощущения нет. По медицинской, транспортной части — точно. Пока только идут запросы денег у МВФ. А что, например, означает, то же перекрытие метро? Это ведь не приехавшие в больницы медики! Это не попавшие в магазины кассиры гастрономов, где люди каждый день должны покупать продукты.

Михаил Погребинский.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- По оценке экономических последствий...

—Пока не вижу, как будут решать проблему ни в Берлине, не в Москве, ни в Киеве. Это серьезно скажется на всех странах, которые вводят карантин. Потеряли работу десятки тысяч людей. А вскоре потеряют сотни тысяч. Если это продлится еще месяц-два.

- У вас закрыли все границы для всех передвижений — в том числе для энергоносителей из России?

- Нет информации о прекращении поставок энергоносителей из России, в том числе угля, который, как считается, приходит туда с Донбасса. Есть решения по прекращении поставок электроэнергии из России. Но тут больше проблема для Коломойского, чьи предприятия эту энергию использовали. Для обеспечения текущих потребностей граждан хватало до сих пор своей электроэнергии. Был своеобразный запрет на приобретение в России угля — кроме антрацита и коксующихся углей.

Надо признать, что сейчас у власти люди, которые больше боятся украинских националистов, чем коллапса экономики.

- Недоброжелательность на Украине к прибывшим из-за рубежа усугубляется?

- Нет. Люди сами ужаснулись всех видеокадров - когда камнями забрасываются прибывшие из Китая. Есть ненависть, разжигаемая партией войны — она направлена даже не против России или Донбасса или русского языка, а против тех сил, которые являются центристами, пусть даже с националистическим уклоном. Например против президента Зеленского, который совсем не проруссский, скорее, нейтральный. Он сейчас выглядит продолжателем линии Порошенко — но его ненавидят, и оскорбляют, и требуют отставки. В этом смысле бывшая депутат Анна Герман права.

- Известно ли на Украине, что Россия готова предоставить свои самолеты для вывоза украинских граждан с территории зарубежных стран в Киев?

- Про это нигде не сообщается. А если и сообщается, то совершенно не акцентировано. Я, например, ожидал бы от Российской Федерации публичного предложения поставок тестовых систем против коронавируса. И оборудования для диагностики его и борьбы с ним. Но до сих пор не слышал о предложениях помочь. А ведь у нас, в Киеве, нет систем, лекарств. Всего не хватает. Нет и предложений со стороны Германии, где такие системы вроде бы есть.

- Какова сегодня атмосфера в Киеве?

- Депрессивная реакция на происходящее. На идиотизм украинских руководителей. На введение неадекватных мер - вроде закрытия метро. Которые создают предпосылки для того, что люди не смогут кормить свои семьи уже очень скоро.

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