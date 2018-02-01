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Эксперт в эфире показал, как американская система Patriot стала "патриотично" работать на Россию

01 февраля 2018, 20:39  •  263 • Политика
Американские системы Patriot пропускают 50% ракет, делая российские С-400 более привлекательными на рынке вооружений.
США сами того не желая помогают России укреплять лидерство на рынке вооружений. Такое мнение высказал известный востоковед Евгений Сатановский.
Он напоминает, что хвалёные американские противоракетные системы Patriot пропускают до половины ракет. И речь не идёт о современных ракетах. Система не может поймать даже модернизированные советские ракеты, которые запускают хуситы по Саудовской Аравии из Йемена.
"Угроза для Мекки, для Эр-Рияда и для нефтяных комплексов настолько велика, что саудовцы и Катар говорят о комплексах С-400 абсолютно серьезно", - поясняет эксперт.
При этом даже санкции США не играют какой-то особо важной роли. О покупке российских вооружений начинают говорить ключевые союзники Вашингтона, потеря которых может дорого стоить американцам.
Так, о покупке С-400 начали говорить в Катаре, где США имеют самую большую военную базу на Ближнем Востоке. Также купить оружие хочет Индия, Пакистан, Саудовская Аравия. И это ещё учитывая то, что Россия не может выпускать на рынок большую часть своих новейших вооружений, так как "и самим нужно".
"Наши основные рынки – страны, которые скептически относятся к любой американской удавке. Индия будет торговать и с американцами, и с Израилем, но и у нас будет покупать. Пакистан, ведущий с США холодную войну – для нас абсолютно новый рынок. Если Индия покупает оружие у Америки, почему бы нам не продавать оружие Пакистану?" – заявил Сатановский в эфире канала "Россия 1".

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