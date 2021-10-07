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Эксперт увидел в отставке спикера Рады угрозу Зеленскому: Препятствий нет

07 октября 2021, 13:20  •  191 • Политика
Политический эксперт из Луганска Родион Мирошник заявил, что в отставке спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова видится проблема отсутствия большинства у партии президента Украины Зеленского в парламенте.
Родион Мирошник отмечает, что своими силами партия "Слуга народа" "снести Разумкова не смогла". Для этого ей потребовалась поддержка других партий. Однако первая часть стоявшей перед партией задачи была решена. Неугодный спикер был устранён.
"Есть чёткая констатация - у Зеленского монобольшинства больше нет. Даже в таком критическом вопросе они не смогли самостоятельно набрать 226 голосов. Дальше будет хуже", - пишет Мирошник в своём Telegram-канале.
Кроме угрозы не найти компромисс с другими политическими силами в поиске нового спикера Рады, Зеленский обрёл в лице Дмитрия Разумкова серьёзного соперника. Теперь уже бывший спикер заявил, что перед ним сейчас не стоит никаких препятствий для выдвижения кандидатуры на президентский пост.

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