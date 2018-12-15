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Эксперт усомнился в появлении новой церковной структуры на Украине после «объединительного собора»
15 декабря 2018, 15:09 • 88 • Украина
Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, церковный историк Владислав Петрушко в беседе с RT прокомментировал проходящий в центре Киева «объединительный собор».
Reuters
По мнению эксперта, «по всем параметрам это неканоническое предприятие».
«Во-первых, его созывает Константинопольский патриархат на канонической территории Московского патриархата. Вторжение на территорию другой поместной церкви является грубейшим нарушением канонов, что приводит к нелегитимности подобных действий само по себе, независимо от того, кто там участвует. Во-вторых, вмешивается государственная власть. Порошенко, как было заявлено, тоже будет присутствовать на этом соборе, что является нарушением и Конституции, и канонов церкви. Порошенко — не православный император, который обладал правом созывать соборы», — подчеркнул он.
Петрушко также усомнился в том, что проходящий «объединительный собор» действительно приведёт к появлению новой церковной структуры.
«До конца не ясна позиция лжепатриарха Филарета (Денисенко): будет он выдвигать свою кандидатуру перед собором или нет… Ещё возможны сюрпризы. Если не удастся Денисенко и его компании продавить свои решения, они вполне могут отказаться от объединения», — заключил эксперт.
Ранее тысячи человек собрались в центре Киева в ожидании «объединительного собора».
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