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Эксперт усомнился в одобрении Киевом запрета депутатам контактов с политиками РФ

19 августа 2021, 01:20  •  69 • Политика
Новый законопроект Верховной рады, согласно которому украинским депутатам могут запретить любые контакты с политиками и чиновниками из России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, — это, скорее всего, очередной популистский лозунг, документ не будет принят. Такое мнение в среду, 18 августа, в беседе с «Известиями» выразил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
«За последние семь лет такое количество безумных законопроектов бывало в Верховной раде, что удивляться чему-то совершенно не стоит. <…> Пусть примут очередной закон, это их проблемы и их головная боль», — подчеркнул Денисов, добавив, что не стоит даже актуализировать подобные вопросы, привлекая внимание к инициаторам таких инициатив.
Кроме того, по словам специалиста, даже если такой закон будет принят, Украина и Россия все равно продолжат договариваться — по линии министерств или офисов президентов.
«Скорее всего, это очередной популистский лозунг, который не примут, а если примут, то будет касаться депутатов ОПЗЖ (партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». — Ред.), допустим», — заключил Денисов.
Ранее в среду стало известно о публикации Верховной радой законопроекта, согласно которому украинским депутатам могут запретить любые контакты с политиками и чиновниками из России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, до тех пор пока Киев не «восстановит контроль» над Крымом.
17 августа бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой страны за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией. По его словам, отказ Киева от Москвы привел украинскую сторону к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, а также к закрытию неугодных режиму СМИ.
Политолог Аждар Куртов отметил, что бывший глава государства был неискренен в своем высказывании, так как главной проблемой является национализм на Украине, который закреплялся в стране еще при президентстве Януковича.
12 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина становится западным проектом «анти-Россия», направленным на конфронтацию с Москвой и разжигание ненависти по отношению к ней. Он указал, что многие украинцы не согласны с таким положением дел, однако им не дают быть услышанными.
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