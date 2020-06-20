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Эксперт: Украину вынудят признать Крым российским

20 июня 2020, 12:00  •  264 • Политика
Фото: pixabay.com
Решение суда по добыче полезных ископаемых сыграло не в пользу Украины
Нидерландский суд отказал Украине в праве добывать полезные ископаемые в морских водах около Крыма заставит страну признать полуостров российским. Так считает руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
Эксперт объясняет, что Киев пытался заручиться решением суда для того, чтобы устроить очередную провокацию вблизи берегов полуострова. В результате своих действий они бы защитились решением арбитража или бы использовали его для новых обвинений в адрес России с трибун ООН. Однако на Западе, указывает Родионов, посчитали, что положительным решением в сторону Украины поставят себя в неприятную ситуацию.
Нидерландский суд отказался принимать иск Киева, сославшись, что не может решать вопросы суверенитета над Крымом. Эксперт утверждает, что даже при положительном решении Россия бы не допустила Украину к своим территориям.
"Если же Киев решит говорить с Россией о добыче газа у берегов Крыма, то придется обговаривать новые границы двух государств – их делимитацию. Это равнозначно признанию Киевом российской юрисдикции над полуостровом", – заявил Родионов изданию "Экономика сегодня".
Эксперт напомнил, что украинская сторона сейчас намерена возобновить добычу углеводорода на Черном море, которая прекратилась после 2014 года. Сейчас добывающую деятельность там осуществляет российская компания.
После присоединения Крыма на западе ввели многочисленные санкции против России. Однако в последнее время усиливается дискуссия об их отмене.

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