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Эксперт: Украину ожидают времена пострашнее конфликта в Донбассе

13 июля 2020, 17:00  •  210 • Политика
Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В ближайшие два - три месяца в Незалежной может воцариться хаос, который приведет к развалу этой страны
Украина стоит на пороге более серьезных потрясений, чем гражданская война в Донбассе, которая покажется украинцам всего лишь "детской игрушкой". Об этом предупредил соотечественников местный экономист и политолог Олег Соскин.
В своем видеоблоге он рассказал нации о соседних странах, где властвуют новые "диктаторы". Он считает, что происходящие в мире разные события влияют и на ситуацию в Незалежной. Среди таковых он назвал торговую войну между США и Китаем, политический кризис в Белоруссии, Польше, Сербии, Молдавии, лишение Собора Святой Софии в Стамбуле статуса музея и перерегистрации его в мечеть. По его мнению, все перечисленное, а также экономическая стагнация в Европе могут негативным образом сказаться на Украине.
Эксперт подчеркнул, что его страна является банкротом и "лузером", самым отсталым государством на европейском континенте, которое не способно выплачивать даже пенсии.
"В условиях разрастания хаоса, дорогие граждане, если вы будете так себя вести, то будут еще более худшие события. Вполне возможно, что война в Донбассе может показаться в этих условиях просто детскими игрушками по сравнению с тем, что может в ближайший месяц, два – три ожидать Украину и ее гражданский социум", – предупредил украинские власти пан Соскин в обращении на ютуб-канале.
Экономист полагает, что реализация сегодняшней социальной политики Киева в условиях разрастания хаоса в соборной, может привести к быстрому краху государства. Он назвал нынешнее руководство жадным, бездарным, глупым и коррупционным, а общество в целом неспособным бороться за свое будущее.
На прошлой неделе другой украинский политолог – Дмитрий Джангиров, – комментируя бесконечные "страшилки" из Киева по поводу того, что Москва вот-вот нападет на Незалежную, заявил, что России нет смысла брать под свой контроль государство-банкрот. По его словам, тогда у Кремля будет гораздо больше проблем, чем после воссоединения Крыма с РФ.

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