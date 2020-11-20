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Эксперт: Украина за счет США создает в Азовском море «москитный флот»
20 ноября 2020, 17:10 • 121 • Украина
Украина с помощью выделяемых США средств создает в Азовском море «москитный флот» для провокаций, направленных против России. Подробнее — в материале ФАН.
США выделяет деньги
Соединенные Штаты выделили морской охране Украины в Мариуполе и Бердянске 4 миллиона долларов помощи. По информации американского посольства в Киеве, на эти деньги украинская сторона получит «новое оборудование», которое поможет морской охране реагировать на «агрессию в Азовском море».
Однако какое именно оборудование будет предоставлено Украине, в посольстве не уточняется.
«Генералы чуток обогатятся»
Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов отметил, что подобное каждый год делается уже с 2001 года. США это начали задолго до войны на Украине. Как правило, американцы с помощью таких программ решают вопрос утилизации устаревшего оборудования и обмундирования.
«Москитный флот»
Политолог Максим Жаров в свою очередь считает, что Украина на деньги США продолжает создавать «москитный флот» для организации антироссийских провокаций в Азовском море и Керченском проливе. То, что деньги американцы выделяют именно для провокаций, целевым образом доказывает относительно небольшая сумма в 4 миллиона долларов.
Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.
С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.
Автор: Максим Вручный
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