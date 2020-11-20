Эксперт: Украина за счет США создает в Азовском море «москитный флот»

Украина с помощью выделяемых США средств создает в Азовском море «москитный флот» для провокаций, направленных против России. Подробнее — в материале ФАН.

США выделяет деньги

Соединенные Штаты выделили морской охране Украины в Мариуполе и Бердянске 4 миллиона долларов помощи. По информации американского посольства в Киеве, на эти деньги украинская сторона получит «новое оборудование», которое поможет морской охране реагировать на «агрессию в Азовском море».

«США через программу по экспортному контролю и безопасности границ объявили о помощи на $4 млн морской охране Украины в Мариуполе и Бердянске», — говорится на странице американского посольства в Киеве в Twitter.

Однако какое именно оборудование будет предоставлено Украине, в посольстве не уточняется.

«Генералы чуток обогатятся»

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов отметил, что подобное каждый год делается уже с 2001 года. США это начали задолго до войны на Украине. Как правило, американцы с помощью таких программ решают вопрос утилизации устаревшего оборудования и обмундирования.

«В общей сложности в рамках программы EXBS американцы списывают свой утиль в 60 стран мира (Иордания, Ливия, Афганистан и другие). Оборудование, которое предоставляется Украине, тоже продвинутым, мягко говоря, не назовешь. Это GPS-навигаторы, спасательные жилеты, противогазы и так далее. Так что считать, что благодаря этим поставкам безопасность Украины будет резко усилена, было бы большим преувеличением. Но какие-то генералы, конечно, чуток обогатятся на этом. Мы же знаем, что на Украине военную помощь порой перепродают еще до поступления этой помощи», — пояснил Владимир Корнилов.

«Москитный флот»

Политолог Максим Жаров в свою очередь считает, что Украина на деньги США продолжает создавать «москитный флот» для организации антироссийских провокаций в Азовском море и Керченском проливе. То, что деньги американцы выделяют именно для провокаций, целевым образом доказывает относительно небольшая сумма в 4 миллиона долларов.

«Большие суммы американцы при Дональде Трампе стараются Киеву не выделять, поскольку прекрасно знают по делу Хантера Байдена всю глубину коррупционной пучины, в которой барахтается Украина. Киев таким недоверием очень обижен, поэтому неслучайны стали в последние дни реверансы украинской власти в сторону Байдена, ее представители в открытую мечтают, что при Джо Байдене США будут с Украиной «более покладисты», — заключил Максим Жаров.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.