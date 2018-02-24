Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«У кого первого сдадут нервы»: чем могут обернуться новые санкции США против КНД...
Американское двоемыслие, или Зачем нужна ВТО
"Путин - как хирург. Он справится лучше" - либералов осадили после кри...
Саакашвили заявил о готовности приехать на Украину для следственных действий
Главная / В России

Эксперт: "Украина взяла курс на построение агрессивного государства, которое готовится к боевым действиям с Россией"

24 февраля 2018, 22:54  •  206 • В России

"Мы должны быть готовы в этот момент, и завтра, и через неделю, и через год, и через три года, и до того момента, пока такая угроза не исчезнет в отношении Украины. Эксперты определяют готовность России к широкомасштабной войне через три года, а мы определяем разные сроки готовности и различные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции, широкомасштабной агрессии. У Вооруженных сил Украины есть отработанные планы на различные варианты с учетом существующих угроз, и войска готовятся к обороне своей страны", - цитируют Муженко украинские СМИ.

В интернете на это заявление появилось множество шутливых картинок.

"Так проголодались, что уже мечтают в плен попасть", - делают вывод блогеры.

Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко в Донецкой областиФото: REUTERS

- Не стоит переводить в шутливое русло подобные заявления, - отметил главный редактор журнала "Национальная оборона", член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко. - У нас под боком находится тоталитарное государство с 40 миллионами населения, чью армию уже несколько лет готовят к войне с Россией инструкторы НАТО. Такая война выгодна Пентагону, который начинает поставлять Украине современное вооружение. Он хоть и не позволяет ей достичь каких-то существенных побед на Донбассе, но ее военнослужащие получают опыт обращения с ним.

- О чем говорит заявление Муженко?

- Украина взяла курс на построение агрессивного государства, которое готовится к боевым действиям с Россией. Это необходимо учитывать в подготовке войск Южного военного округа и Черноморского флота России, а все выпады со стороны вероятного противника парировать на корню.

Отметим, в анкетном листе к офицерам, которые принимали военную присягу Украине в 1991-1992 годах был пункт, на который надо было ответить прямо: "Будете ли вы стрелять в российского военнослужащего, если придется вести войну с Россией". Можно смело говорить о том, что отдельные индивидуумы на Украине готовились к войне с Россией больше 27 лет.

Отметим, что ранее Муженко заявлял об изменении формата операции в Донбассе в связи с вступлением в силу закона о реинтеграции региона. Он говорил, что вместо АТО на Украине начнется новая операция Объединенных сил. При этом украинский генерал отмечал, что его армия не намерена нападать на Россию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

206
Источник
Похожие новости
23 февраля 2018, 12:39
Век славы: как создавалась Красная армия
23 февраля 2018, 17:39
Путин вручил Звезду Героя России родственникам летчика Романа Филипова
23 февраля 2018, 22:24
«Сатрап США в Европе»: в России ответили главе МИД Британии Джонсону на обвинения в захвате Крыма

23 февраля 2018, 17:39
Путин - родителям летчика Романа Филипова: Спасибо за то, что воспитали достойного сына. Русского офицера
23 февраля 2018, 22:24
«Не справился с управлением и выехал на тротуар»: названа причина повлёкшего гибель женщины и ребёнка ДТП в Новосибирске
22 февраля 2018, 22:09
Украинец-русофоб Ковтун терпит унижение на российских ток-шоу за миллионный гонорар
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
25 февраля 2018, 00:24
Потопить «Украину»: зачем СБУ обвинила Россию в попытке взорвать недостроенный советс...
25 февраля 2018, 00:24
«Есть отработанные планы»: на Украине заявили о подготовке к широкомасштабной войне с...
25 февраля 2018, 00:39
Американское двоемыслие, или Зачем нужна ВТО
25 февраля 2018, 00:39
В Чечне разработали багги для военных и спецназа на зависть Израилю и США
25 февраля 2018, 00:24
Капитаны ближнего плавания: СМИ усомнились в способности британского флота реагироват...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
19 февраля 2018, 21:09
Пушков рассказал о запрете на поставки двигателей с Украины: "Денег не будет, но главное - насолить"
24 февраля 2018, 05:09
Еле-еле едет по льду: Забытый олимпиец из США злобно отозвался о Загитовой
23 февраля 2018, 01:40
Душенов 159: Супер-бомберы Су-57 громят сирийских бармалеев
18 февраля 2018, 09:24
Захарова поймала Тимошенко на двойных стандартах и откровенном вранье
22 февраля 2018, 07:39
Американские СМИ: российские болельщики гордые и злые (Анна Сочина)
24 февраля 2018, 05:09
После Сирии будет Ливан. Американцы узнали о военном плане Медведева
20 февраля 2018, 19:54
Истинные миротворцы встанут на границе Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.