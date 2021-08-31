Эксперт: Украина никогда не откажется от торгово-экономических отношений с Россией

Украинские власти могут говорить что угодно, обвинять Россию в чем угодно, но от торгово-экономических отношений РФ они никогда не откажутся. Такое мнение выразила «РЕН.TV» политолог Наталия Елисеева, комментируя высказывание советника главы Офиса украинского президента Владимира Зеленского, спикера ТКГ Алексея Арестовича.Вчера, 30 августа, в эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24» Арестович заявил, что Киеву невыгодно разрывать торговые отношения с Россией, и закрывать с ней границу.«Мир сложным образом устроен. Даже если мы все это сейчас закроем, введем военное положение и так далее, всегда в политике и в жизни должен возникать вопрос: "Ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?» — отметил внештатный советник главы ОП Украины.По его мнению, если взвешивать негативные последствия для общества и позитивные, то кажется абсурдным то, что Украина торгует с Россией в свете их отношений, однако, в мире же такое происходит.«Мой любимый пример — это Иран и Ирак. Две страны, которые воевали 80 лет, тем не менее, не разорвали дипломатические отношения», — указал Арестович.При этом он считает, что Киев движется в сторону уменьшения зависимости от России. По словам Арестовича, когда-то РФ была первым торговым партнером Украины, а сейчас — пятый.«Вне зависимости от того, что происходит в наших взаимоотношениях на международной арене, а торговля, она как была, так она и происходит... Украина прекрасно понимает, что без России в этом плане ей будет очень тяжело. Они могут говорить что угодно, обвинять Россию в чем угодно, но от торгово-экономических отношений с нашей страной они никогда не откажутся», — прокомментировала высказывания Арестовича эксперт Наталья Елисеева.Политолог подчеркнула, что свидетельством этого являются суммы, которые «наши страны получают в результате взаимной торговли».