Эксперт Алексей Гривач считает, что Украина 30 лет проедала газовое наследие СССР, поэтому она не может требовать от России никаких компенсаций в связи с запуском "Северного потока - 2".

Украина ничего не вкладывала в создание и поддержание своей ГТС. Об этом заявил изданию "ПолитЭксперт" заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Как ранее заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, Москва должна предоставить Киеву контракт на следующие 10-15 лет, в рамках которого будет гарантирован транзит газа в объёме 45-50 миллиардов кубометров. Это якобы позволит "компенсировать" экономические потери после запуска газопровода "Северный поток - 2".

Гривач пояснил, что украинские власти на протяжении 30 лет проедали наследие СССР. Поэтому новые ультиматумы Киева в адрес России являются наглостью.

Более того, Москва может выдвинуть встречные требования. Речь идёт о снижении тарифов на транспортировку газа через Украину до уровня альтернативных маршрутов, а также о предоставлении гибкости по мощности.

"Вот это будет нормальный рыночный разговор", - пояснил он.

Как ранее заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, требования Украины по транзиту русского газа носят дискриминационный характер.

Украинская сторона постоянно меняет свои требования по компенсации, хотя оснований для предоставления последней нет никакой. Не существует никаких договорённостей, в рамках которых Россия должна идти на уступки.

""Газпром" транзитирует меньшие объёмы, поэтому всё это абсурдно и противоречит как европейскому, так и украинскому законодательству", - добавил Юшков в интервью ИА "Экономика сегодня".