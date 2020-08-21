Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "рево...
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС ка...
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукаше...
Главная / Политика

Эксперт указал на связь между "Северным потоком - 2" и ситуацией с Навальным

21 августа 2020, 17:20  •  187 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Российский эксперт полагает, что из нашего блогера американцы хотели сделать Тихановскую, но что-то пошло не так
Обнаружена связь между вероятным отравлением российского оппозиционера – ярого критика Кремля Алексея Навального – и попытками Вашингтона вставить палки в колеса строительству газопровода "Северный поток – 2". Такую синхронность событий допустил главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Отравление Навального – обвинение российских властей в этом – информационная кампания по дискредитации РФ – выкручивание рук Европе с ее отказом от "Северного потока – 2". И кто главный бенефициар (и организатор отравления) Навального? Вопросы есть?", – написал военный эксперт в своем телеграм-канале.
Он считает, что американцы готовили из блогера российский вариант белорусской оппонентки лидера Республики Александра Лукашенко Светланы Тихановской. Однако что-то у Вашингтона не задалось. Впрочем, отметил главред "Национальной обороны", может "как раз все идет так как нужно, и золотой гроб как для Флойда уже заготовлен".
Главные вопросы в инциденте с Навальным, на который нужно найти ответ, подчеркнул Коротченко, – в "какой именно спецслужбе и какой именно страны заведена агентурная карточка" на нашего оппозиционера и какой у него оперативный псевдоним для связи с кураторами.
Отметим, что накануне лидеры трех стран – США, Франции и Германии – выразили обеспокоенность в связи с ситуацией с Навальным. Они в унисон заявили, что следят за происходящим в России, а немецкий канцлер Ангела Меркель и глава Пятой республики Эммануэль Макрон предложили свою медпомощь оппозиционеру. Француз пошел дальше – объявил о готовности дать блогеру убежище.
Напомним, Алексею Навальному стало плохо вчера в самолет, следовавшем из Томска в Москву. Борт веынужден был приземлиться в Омске, где блогера доставили в местную горбольницу. Ранее сегодня медики поставили пациенту диагноз, однако озвучивать его не стали – уведомили о нем лишь жену и брата пациента. Информацию об отравлении врачи отвергли.
Зато Вашингтон устами советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена уже успел погрозить Москве пальчиком. Американец заявил, что ежели версия об отравлении "борца с кровавым режимом" подтвердится, то отношения с Россией ухудшатся.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



187
Источник
Похожие новости
21 августа 2020, 01:45
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
21 августа 2020, 01:45
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о попытке похищения в Москве
21 августа 2020, 09:05
Как СБУ охотилась на лидера ополченцев Донбасса в Москве: Раскрыто имя и план похищения
21 августа 2020, 12:45
У Навального обнаружили смертельно опасное вещество? Соратники выдали пугающую сенсацию
21 августа 2020, 09:05
"Заклятый враг" Навального предложил оплатить его лечение в России: "Нам нельзя его потерять"
21 августа 2020, 10:55
"Если за всем этим стоят русские...": Москва получила предупреждение за Навального
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 августа 2020, 01:45
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
21 августа 2020, 01:45
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о попыт...
21 августа 2020, 09:05
Как СБУ охотилась на лидера ополченцев Донбасса в Москве: Раскрыто имя и план похищен...
21 августа 2020, 03:35
"Новая эра для Турции"? СМИ связали заявление Эрдогана с находкой в Чёрном ...
21 августа 2020, 01:45
Убийство русского генерала в Сирии: Баранец высказался о предательстве и "жирных...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 августа 2020, 00:15
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
16 августа 2020, 22:45
"Даже мёртвый - не отдам": Финальный жест Лукашенко ошеломил толпу. Таким Батьку ещё не видели
16 августа 2020, 19:05
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал Михеев
20 августа 2020, 01:00
Кто курирует протесты в Белоруссии: мнение людей с улиц
16 августа 2020, 03:30
"Пока прошу": Лукашенко поставил жёсткое условие провокаторам за травлю силовиков
15 августа 2020, 06:25
Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целуют ОМОН
18 августа 2020, 01:20
Оппозиция Белоруссии не удержалась: В состав совета включили профессионального русофоба - Пушков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.