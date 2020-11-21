Эксперт указал на преимущества России в Арктике: У голландцев даже нет тёплого белья

Плодотворная работа России по развитию Арктики позволит ей прочно удерживать лидерство в регионе. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Как отметил эксперт, российская сторона может похвастаться богатым опытом в сфере освоения территорий со сложными климатическими условиями. Это касается и Арктической зоны, в которой идёт активное развитие экономической и военной сфер.

Речь идёт о создании баз, техники и экипировки, которая позволяет человеку комфортно себя чувствовать в подобных условиях. Россия также тщательно готовится к военным операциям, тогда как американцы и голландцы постоянно допускают нелепые ошибки. Учения НАТО наглядно продемонстрировали все слабые стороны организации.

"Голландцы приехали на учения, и у них даже белья не было тёплого, пришлось закупать. Они просто не понимали, куда едут. Или американцы со своими авианосцами - ни один самолёт не взлетел", - рассказал он.

Российские же военные имеют необходимую подготовку, технику и базы. Созданы все условия не только для ведения военных действий, но и комфортной жизни.

"Важным также является и характер людей, их закалка, натренированность. Всё это прививается нашим военным. У других армий нет таких основ", - подчеркнул Литовкин.

Как ранее рассказал РИА ФАН руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель, Севморпуть пока нельзя сравнивать с Суэцким каналом, однако динамика грузопотока является положительной.

Он напомнил, что 26 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому будет утверждена новая стратегия по развитию Арктического региона до 2035 года. При этом главным ресурсом страны стал флот из порядка 30 ледоколов. Ядром являются атомные ледоколы. Так, недавно был принят новый ледокол "Арктика", ещё несколько сейчас строятся.

По прогнозу эксперта, уже к 2025 году Россия сможет обеспечить полноценную работу Севморпути. А к 2024 году грузооборот превысит 80 миллионов тонн, что позволит сделать маршрут рентабельным.