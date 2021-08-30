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Эксперт указал на недопустимое в отношениях Байдена и Зеленского: "Но если проглатывают…"
30 августа 2021, 12:30 • 116 • Политика
Официальный представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник указал на недопустимое в отношениях президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского. "Но если проглатывают…" - подчеркнул он.
По словам эксперта, с точки зрения государственного протокола, перенос встречи глав государств всего за день до запланированной даты - "действие недопустимое".
"Но если такое происходит и проглатывается, то нужда во встрече слишком велика для тех, кто проглатывает", - подчеркнул Родион Мирошник, комментируя в своём Telegram-канале ситуацию с переносом встречи Байдена и Зеленского.
Он отметил, что в дальнейшем именно Украина будет "проглатывать не только время и дату встречи, но и все требования, предъявляемые на самой встрече".
"Зеленскому понадобится только блокнот для записи поручений и американская улыбка для фотографирования", - добавил он.
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