Эксперт указал красные линии для Лукашенко в вопросе признания Крыма

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Белорусский лидер не допустит политического влияния Москвы внутри Республики

Прямые авиарейсы "Белавиа" из Минска в Крым могут стать фактом признания Белоруссией полуострова российской территорией, но не будут являться шагом к углубленной интеграции с РФ. Президент страны Александр Лукашенко определил для себя красные линии, за которыми возникает угроза потери суверенитета Республики.

Такую точку зрения высказал изданию "Свободная пресса" политобозреватель Кирилл Озимко, комментируя вчерашнее заявление бацьки о начале проработки соответствующими ведомствами РФ и Белоруссии полетов самолетов"Белавиа" в аэропорты Крымского полуострова.

"Сам факт установления Минском прямого авиасообщения с Крымом и осуществление перелетов в обход Украины будет де-факто означать признание полуострова частью России", – считает белорусский политолог.

При этом он отметил, что полное юридическое признание за государством той или иной территории сопровождается оформлением актов или указов. В документах должны содержаться распоряжения госорганам о выстраивании отношений с властями полуострова как с руководством других субъектов РФ, указал эксперт.

"Установление авиасообщения между Белоруссией и Крымом пока не означает углубление двусторонней интеграции. Красную черту, за которой следует угроза существованию Белоруссии как отдельного государства, этим решением никто не переступает", – подчеркнул Озимко.

По его мнению, данное решение серьезно не повлияет на отношения между Минском и Вашингтоном и Брюсселем.

Что касается злополучных красных линий, то Александр Григорьевич не будет совершать те шаги, которые несут угрозу его полной власти в стране. Поэтому Лукашенко воздержится от продажи российскому бизнесу белорусских предприятий, создания в Республике авиабаз ВС России и глубокой интеграции с РФ, пояснил политолог. Бацьке не нужно усиление политического влияния Москвы внутри страны.

"Белоруссии проще солидаризироваться с Россией во внешней политике, признать тот же Крым. Но во внутреннюю политическую кухню белорусская власть никого не пустит", – резюмировал Озимко.

Напомним, накануне во время совещания по вопросам сотрудничества с Россией Лукашенко рассказал о своем разговоре с президентом Владимиром Путиным по поводу возможности открыть прямые авиарейсы из Минска в Крым из-за того, что киевский режим закрыл для белорусов украинское небо.

По его словам, против Республики была устроена провокация с ирландским самолетом Ryanair, поэтому сейчас он в вопросе перелетов в Крым "абсолютно свободен" и не переживает.

