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Эксперт: У Зеленского не будет восьми часов на подготовку к войне с Россией
29 ноября 2021, 03:15 • 97 • Политика
У президента Украины Владимира Зеленского не будет восьми часов на подготовку к войне с Россией, считает эксперт Валентин Землянский.
Команда президента Украины Владимира Зеленского прекрасно осознаёт, что Россия не планирует вступать в открытое противостояние. Об этом РИА ФАН заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.
Однако Киев всё равно поступает нелепо в надежде спровоцировать Москву. Итог подобного конфликта заранее предопределён.
Россия обладает настолько мощными видами оружия, что у Украины попросту нет шансов, если война действительно начнётся. Кроме того, операция будет проведена настолько молниеносно, что у украинских властей не будет времени на подготовку.
"Когда в Киеве говорят, что у них будет восемь часов на то, чтобы собрать Верховную раду для введения военного положения, так вот не будет этих восьми часов. Давайте это очень чётко понимать", - указал эксперт.
Как ранее заявила политолог Анна Арямова, президент Украины Владимир Зеленский проявил себя в качестве непрофессионального политика. У Киева множество проблем, однако глава государства постоянно совершает большие ошибки во внутренней и внешней политике.
Всё это негативно сказывается на жизни населения, а также может аукнуться в будущем.
"Его команда - это люди, которые пришли совершенно из другой сферы, не имеющие представления ни о политике, ни о новой экономике. Это очень печальная тенденция", - цитирует слова эксперта телеканал "360".
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