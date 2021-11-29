Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский объявил войну России
Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское к...
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"...
Главная / Политика

Эксперт: У Зеленского не будет восьми часов на подготовку к войне с Россией

29 ноября 2021, 03:15  •  97 • Политика
У президента Украины Владимира Зеленского не будет восьми часов на подготовку к войне с Россией, считает эксперт Валентин Землянский.
Команда президента Украины Владимира Зеленского прекрасно осознаёт, что Россия не планирует вступать в открытое противостояние. Об этом РИА ФАН заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.
Однако Киев всё равно поступает нелепо в надежде спровоцировать Москву. Итог подобного конфликта заранее предопределён.
Россия обладает настолько мощными видами оружия, что у Украины попросту нет шансов, если война действительно начнётся. Кроме того, операция будет проведена настолько молниеносно, что у украинских властей не будет времени на подготовку.
"Когда в Киеве говорят, что у них будет восемь часов на то, чтобы собрать Верховную раду для введения военного положения, так вот не будет этих восьми часов. Давайте это очень чётко понимать", - указал эксперт.
Как ранее заявила политолог Анна Арямова, президент Украины Владимир Зеленский проявил себя в качестве непрофессионального политика. У Киева множество проблем, однако глава государства постоянно совершает большие ошибки во внутренней и внешней политике.
Всё это негативно сказывается на жизни населения, а также может аукнуться в будущем.
"Его команда - это люди, которые пришли совершенно из другой сферы, не имеющие представления ни о политике, ни о новой экономике. Это очень печальная тенденция", - цитирует слова эксперта телеканал "360".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





97
Источник
Похожие новости
28 ноября 2021, 23:10
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "русском Ваньке"
28 ноября 2021, 21:25
У Саакашвили обнаружили "болезнь ветеранов"
28 ноября 2021, 21:25
"Это безумие": Вбросы о вторжении России могут маскировать наступление ВСУ на Донбасс - Песков
29 ноября 2021, 01:30
Американские зрители о репортаже CNN про русское "вторжение": "План Путина - не умереть со смеху"
29 ноября 2021, 01:30
России предлагают реновацию по-азиатски: "Приезжают с чемоданами денег и лоббируют"
29 ноября 2021, 01:30
Субъективные данные: какие регионы России признали самыми развитыми
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 ноября 2021, 23:10
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "русском...
29 ноября 2021, 01:30
Битва Литвы с Китаем вступила в решающую фазу?
29 ноября 2021, 01:30
Американские зрители о репортаже CNN про русское "вторжение": "План Пу...
29 ноября 2021, 00:15
С расчётом на санкции: как различные силы в США и Европе пытаются повлиять на судьбу ...
29 ноября 2021, 01:30
России предлагают реновацию по-азиатски: "Приезжают с чемоданами денег и лоббиру...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 ноября 2021, 22:40
Посол Антонов: США выгоняют 27 русских дипломатов вместе с семьями
28 ноября 2021, 16:10
Польша согласилась на условие Лукашенко по мигрантам
27 ноября 2021, 18:35
Хазин подтвердил теорию "большого шухера" элиты, не забыв о секретах Чубайса
27 ноября 2021, 13:20
Болгарской пословицы хватило, чтобы описать политику Украины и терпение русского медведя
25 ноября 2021, 08:15
Пронько: "Чиновники и депутаты пытаются замять разразившийся скандал"
25 ноября 2021, 09:25
Россия получит атомную базу в Сербии
25 ноября 2021, 05:55
"Праведный гнев людей": Политолог назвал сроки восстания на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.