Эксперт: У Киева нет задачи вернуть моряков - им нужен скандал

Украина в лице главы своего МИДа Павла Климкина отвергла предложение России о том, чтобы передать Киеву украинских моряков, нарушивших морскую границу России в ноябре 2018-го года в районе Керченского пролива - с условием, что уголовно-процесуальные действия по поводу этого нарушения продолжатся уже на территории Украины. А президент незалежной потребовал от российского коллеги незамедлительно освободить экипажи трех судов-нарушителей без всяких оговорок. Известный политолог Алексей БЫЧКОВ - о том, почему Киев не хочет принимать предложение Москвы.

- Представитель нашего МИДа Мария Захарова выразила удивление тем фактом, что Украина в принципе отказалась обсуждать вопрос об освобождении 24 украинских моряков на условиях, предложенных Россией…

- Ситуация с моряками с трех украинских судов Киевом использовалась и продолжает использоваться как политическая карта. Для того, чтобы и дальше обвинять Россию. Властям Украины необходимы жертвы. Не нужны освобожденные или севшие по суду - им нужны герои. Которые пострадали от «кровавого режима» соседней «страны-агрессора».

- Потому, что это удобно?

- Ну конечно! Если же моряки без помпы вернутся — то они станут такими же, как возвращавшиеся ранее. Так называемые политзаключенные.

- Вроде экс-капитана ВСУ и несостоявшегося кандидата в президенты Надежды Савченко?

- Например. Таких, которых освободили в России, они вернулись на Украину, становились депутатами — а потом уходили в жесткую оппозицию к действующей власти в Киеве. И у власти нет необходимости, нет задачи возвращать этих моряков. Есть задача максимально раздувать скандал. Максимально провоцировать нашу сторону на ответные действия.

Политолог Алексей Бычков. Фото Дмитрий Серебряков/ТАСС

- Вот Зеленский обратился к Путину с призывом отпустить моряков.

- Естественное заявление. Он же защитник обиженных и обездоленных. Такой замечательный, добрый человек. Который борется за своих моряков. Но это все, как мы знаем, на словах.

- На деле это выглядит иначе?

- Чаще прямо противоположно. Может, конечно, доля желания и есть у Зеленского это сделать, содействовать их освобождению — как у человека. А как у политика, который уже принял правила игры, выстроенные еще до него, он этого делать не станет.

- Или ему не позволят это сделать?

- Или так. По крайне мере, сейчас. Или это будут такие серьезные уступки со стороны России. На которые наша страна, естественно не пойдет.

- Если предположить, что это все-таки случилось: Россия, получив от Украины гарантии о том, что уголовное преследование нарушителей нашей границы будет продолжено, передает их в Киев — то моряков освободят сразу, как только они приземлятся в Борисполе?

- Россия должна стоять на том, чтобы был равноценный обмен. Есть политзаключенные, граждане России, жертвы режима в Киеве. Обмен должен происходить по формуле «всех на всех». Чтобы получили свободу лица, находящиеся в тяжелых условиях, ставшие жертвами этой ситуации. Ведь и эти моряки - они тоже жертвы. Им дали приказ, они, может, и не хотели идти в этот Керченский пролив.

- Какой ждать реакции от обращения Зеленского к Путину?

- Отреагирует, возможно, Песков. Но навряд ли для Путина этот вопрос сейчас стоит как первостепенный. Конечно, в ходе предвыборной компании в Верховную Раду Зеленский попробует использовать эту карту, выстроить диалог и решить накопившиеся проблемы - по крайней мере, с политзаключенными.

- Украина продолжит опираться на решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге, который обязал Россию вернуть моряков без всяких условий?

- Международные судебные инстанции в последнее время себя несколько дискредитировали. Многие страны давно не обращают внимания на их решения. И потому это будет чисто двусторонний вопрос отношений России и Украины. С посредничеством заокеанских партнеров, скорее всего.

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