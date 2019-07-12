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Эксперт: Турки ставят наши «Триумфы» у столицы и на границе с Арменией

12 июля 2019, 14:24  •  45 • В России

Первая партия зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» была поставлена из России на турецкую авиабазу Мюртед под Анкарой. О том, что наши лучшие в мире ЗРК вскоре начнут охранять небо над турецкой столицей, сообщило местное министерство обороны.

Вслух не говорится, но в экспертной среде обсуждается и то, что эти комплексы — залог стабильности нефтегазовых путей в горячем ближневосточном регионе.

США с самого начала были недовольны поставкой современного российского оружия своему южному союзнику по блоку НАТО. Заявлялось о превосходстве американских «Пэтриотов». Говорилось о том, что коль турки купят русские «Триумфы», американцы откажутся поставлять свои истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. Всё тщетно — поставки начались.

Отчего же турки, несмотря на беспрецедентное давление, всё же не отказались от С-400, объясняет военный эксперт Андрей Фролов.

- Почему Анкара купила С-400 у Москвы, а не американские «Пэтриот», о чем намекал Вашингтон?

- Это была внеконкурсная закупка. И американцы в данном случае с нами не конкурировали.

- «Пэтриоты» на момент российско-турецких переговоров стоили дороже или дешевле русских систем?

- «Пэтриоты» дороже. И до сих пор считается, что наш комплекс имеет характеристики повыше, чем американский ЗРК.

- Турки «живыми деньгами» платили?

- 55 процентов контракта— наш «связанный кредит» Турции для закупки комплексов, а 45 процентов — их деньги. И турки внесли аванс, по их словам. Общая сумма контракта около 2,5 миллиардов долларов.

- США увязывали эту историю с поставками своих самолетов F-35?

- Это вопрос, на мой взгляд, все-таки другой. Там проблематика американо-турецких отношений. Я бы это не смешивал. Закупка С-400 была одними соображениями вызвана. Давление американцев на Анкару по F-35 была вызвана другой логикой. А в медиа-поле всё перемешалось.

- С-400 турки закупали из-за конфликта в Сирии, или, скорее, из-за охраны нефтяных и газовых поставок через свою территорию и вблизи своих территориальных вод?

- Не могу знать точной причины, почему они наши ЗРК купили. Но мне известно, что у турков до сих пор не было дальнобойных зенитных комплексов — а у наших дальность, напомню, до 400 км. Турция давно хотела обзавестись такими системами. И с этой точки зрения российское предложение туркам пришлось кстати.

- Почему они ставят их не на своих границах, а рядом с Анкарой, в центре страны?

- Так им принципиально важно столицу защищать. Турецкие СМИ дают две схемы расположения С-400. Первая поставка — под Анкару, вторая — ближе… к границе с Арменией.

- Турция стала третьей страной в мире, куда мы поставляем С-400 - после Китая и Белоруссии?

- В Белоруссии С-400, по моим данным, нет. Под Минском стоят С-300ПС «Фаворит», которые мы из наличия у нас поставляли. Так что Турция стала второй страной, куда России поставила этот ЗРК — после КНР.

- При том турки хотят нет только покупать эти комплексы, но и производить их у себя?

- Не знаю, решен ли этот вопрос — про подобные заявления Эрдогана я, конечно, слышал. Но вряд ли это коснется данной поставки, времени мало.

- Турция стала первой страной НАТО, которая приобрела новейшее российское вооружение, да еще вопреки воле США?

- Наши комплексы члены НАТО уже закупали —в Греция поставлялись С-300. Турция считает, что она должна делать всё в своих интересах. Нельзя говорить, что на интересы североатлантического альянса они плюют. У альянса нет ограничений для своих членов покупать только НАТОвское вооружение. У стран Восточной Европы до сих пор военная авиация, в основном — наша, и запчасти мы им поставляем.

Кстати, США у нас закупали в 2000-х вертолеты для Афганистана, там контракт был более, чем на миллиард долларов по МИ-17. Деньги шли из бюджета Минобороны США.

- Чем для Турции грозит такая настойчивость — американские самолеты им уже не продадут и придется наши покупать?

- Не уверен, что они откажутся от F-35. Вашингтон пока пугает Анкару— но решение об отказе поставок Турции окончательное не принято. Возможность для её диалога с США еще остается.

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