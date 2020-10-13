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Эксперт: талантливый политик Лукашенко сделал неожиданный ход

13 октября 2020, 17:45  •  135 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Батька продемонстрировал миру, что готов к переменам
Глава Белоруссии Александр Лукашенко провел субботу в СИЗО, где пообщался с фигурантами уголовных дел, которые были заведены в период президентской гонки. Таким образом Батька показал себя талантливым политиком, который способен уловить настроение элиты и простого народа и реализовать их. Так считает политтехнолог Марат Баширов.
По мнению эксперта, эта встреча произвела нужный эффект – она показала, что президент готов менять Конституцию страны. Баширов отметил,что Лукашенко хочет показать народу, что готов к переменам в политическом строе Республики, и это "неожиданный ход", который работает.
Позже жестким подавлением акции протеста власть показала, что у людей есть выбор – "дубинки" или встраиваться в систему будущей новой Конституции. Однако политтехнолог подчеркнул в интервью с "Украиной.ру", что говорить о судьбе Лукашенко пока не имеет смысла. Ведь главное, что определит дальнейший путь Белоруссии – это экономика, которая не прошла приватизацию, как это было в России в 1990-х годах. По его мнению, если в Республике это пройдет без поддержки Москвы, то в стране опять возникнут проблемы.
Баширов считает, что наиболее вероятный сценарий развития событий – это интеграция Россия и Белоруссии, которая сможет сохранить достаточную независимость в области приватизации. Эксперт отмечает, что белорусская элита приватизирует все под себя, чтобы иметь возможность торговать с Россией. Ориентация Белоруссии на российский рынок сыграет на руку и нашей стране, полагает эксперт.
Ранее соперница Лукашенко Светлана Тихановская выдвинула ему ультиматум и пригрозила массовой забастовкой по стране.

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