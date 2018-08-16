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Эксперт связал с выборами заявление украинского генерала о разрыве отношений с Россией

16 августа 2018, 13:24  •  71 • Украина
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT предложение экс-руководителя Главного управления СБУ генерал-майора Василия Вовка полностью перекрыть границу с Россией и разорвать с ней отношения.
 
© Sergey Kovalev globallookpress.com
 

«Это, безусловно, связано с предстоящими на Украине президентскими выборами 31 марта. Вследствие чего и нагнетается обстановка, соответственно, все внутренние проблемы и вызовы должны быть затемнены конфронтацией с Россией, которую искусственно разжигают на абсолютно пустом месте. Никаких реальных причин перекрывать сообщение с Россией, железнодорожное или автобусное, нет. Более того, некоторые депутаты украинского парламента, не то что не замеченные в симпатиях к России, а вообще являющиеся радикалами до мозга костей, уже заявляли о том, что это бессмысленно и навредит только самой Украине», — сказал эксперт.

По его словам, Украина является выгодным инструментом Запада для того, чтобы давить на Россию.

«Здесь может быть несколько причин: либо это просто предвыборная риторика, чтобы отвлечь население от реальных внутренних проблем: разрушение экономики, инфраструктура, медицина, образование. И, соответственно, за риторикой никаких шагов не последует. Либо это начало каких-то действий, которые самой Украине, безусловно, невыгодны, но отражают идеологию властей, основой которой является ненависть к России и к русским», — заключил он.

Ранее генерал-майор Василий Вовк заявил, что Киеву нужно полностью перекрыть границу с Россией.

По его словам, также необходимо прекратить финансовые отношения с Россией и заблокировать торговлю.

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