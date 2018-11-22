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Эксперт связал с выборами решение закрепить в Конституции курс Украины на ЕС и НАТО

22 ноября 2018, 17:54  •  53 • Украина
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT решение Конституционного суда Украины «дать зелёный свет» законопроекту, которым предлагается закрепить в основном законе курс страны в ЕС и НАТО.
 
© РИА Новости
 

«Я убеждён, что Украину не примут в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе, а изменение курса требуется для возможного размещения войск альянса на Украине или открытого вмешательства в дела страны, конечно, в антироссийском ключе. По законам Украины, её внеблоковый статус может меняться только в результате референдума. В данный момент, я думаю, это невозможно. Только половина населения, может даже меньше, поддерживают вступление в военно-политический блок НАТО», — сказал он.

Эксперт также отметил, что эта ситуация является открытой «колонизацией Украины со стороны ЕС и НАТО».

При этом он считает, что Украина получит отказ от Евросоюза.

«Вступление в ЕС означает необходимость масштабных инвестиций и субсидий, предоставления равноправия гражданам, что повлечёт за собой массовую трудовую миграцию... Порошенко затронул этот вопрос именно сейчас из-за предвыборной кампании. Он сейчас играет на обострение, ему необходимо поднять престиж, имидж, поднять значимость политических заявлений», — заключил Безпалько.

Ранее Конституционный суд Украины одобрил закрепление в Конституции курса страны в НАТО и ЕС. 

Украинский президент Пётр Порошенко призвал Верховную раду «безотлагательно» рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в украинскую Конституцию. 

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