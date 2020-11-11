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Эксперт связал прекращение огня в Нагорном Карабахе с позицией России и разочарованием в ОБСЕ
11 ноября 2020, 13:10 • 231 • Политика
Эксперт Фархад Мамедов связал прекращение огня в Нагорном Карабахе с позицией России и разочарованием в формате работы в рамках ОБСЕ.
На решение президента Азербайджана Ильхама Алиева о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе повлияли два фактора. Об этом РИА ФАН рассказал политолог Фархад Мамедов.
По мнению эксперта, речь идёт о продуманной тактике руководства России, который выступает в роли модератора. Кроме того, в Баку разочаровались в формате минской группы ОБСЕ.
Также нужно понимать, что азербайджанская сторона боялась того, что конфликт разрастётся, а армия Армении решится на ракетные обстрелы территории оппонента.
"Есть непредсказуемые действия со стороны армянского руководства. Мы были свидетелями, как руководство Армении принимало решение о применении ракет в отношении мирных городов", - добавил Мамедов.
Однако преподаватель УрФУ Валерий Амиров опасается, что объявленное перемирие будет временным. Эксперт сам был свидетелем конфликта в Нагорном Карабахе в 1988-1994 годах и считает, что ввод миротворческой группировки является для России небезопасным вариантом.
Нужно понимать, что стороны так и не помирились. Народ Армении не примет вариант с отказом от территорий, а Азербайджан хочет взять под контроль весь регион.
"Поэтому российские миротворцы будут там в достаточно серьёзной опасности", - объяснил он Ura.ru.
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