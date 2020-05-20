Эксперт: Судьба Порошенко зависит от выборов в США

Бывшего украинского лидера, год назад проигравшего кампанию Владимиру Зеленскому, весь минувший год преследует призрак уголовных разбирательств. Порошенко, правда, оперативно избрался в новый состав Верховной Рады - и получил депутатскую неприкосновенность. Но кого и когда в незалежной всерьёз смущал или останавливал мандат народного избранника? Но до сих пор Пётр Алексеевич приглашался на беседу с представителями компетентных органов как свидетель. Иногда такими приглашения манкировал.

И вот свершилось!

Против Порошенко возбуждено уголовное дело по обвинению в государственной измене и злоупотреблению полномочиями. Виною всему публикация записи разговора между лицами, похожими на пятого президента Украины и тогдашнего вице-президента США. Последний требует от первого убрать генпрокурора самостийной республики Шокина, который слишком пристально исследовал грязные делишки Байдена - младшего на Украине.

За комментарием "КП" обратилась к известному эксперту из Института стран СНГ Игорю Шишкину.

- Сядет Порошенко или не сядет?

- Это будет завесить не от хода расследования на Украине. И не от устремлений нынешнего лидера этой страны. Судьба Петра Алексеевича прямо зависит от того, как будет складываться президентская кампания в США и, главное, как она закончится. Победят республиканцы и Трамп останется у власти, и Порошенко можно сушить сухари. Одолеют демократы, и в Белый дом въедет Байден - и экс-лидеру незалежной можно перевести дух.

- Но есть же объективные признаки госизмены - замена генпрокурора под иностранным давлением.

- Об этом что, узнали вчера? Нет, извините, известно об этом было довольно давно. Но Киев длительное время не принимает каких-либо серьёзных решений без оглядки на Вашингтон. Качели в США в бодании демократов и республиканцев, попытки импичмента Трампа, расследование прокурора Мюллера - все это отражалось на том, сгущались тучи над Порошенко или солнце выглядывало. Даже замена прокурора и премьера на Украине уже в период Зеленского совпадали по времени со знаковыми изменениями в США, связанными с судьбой Трампа и расследованием по нему.

- Ну то есть до ноября, когда американцы изберут нового президента, Порошенко не сядет?

- Зеленский чутко держит нос по ветру. Он хорошо чувствует конъюнктуру, и понимает, что не только Порошенковская, но и его голова может полететь, если не вовремя и не к месту встать на чью то сторону в американском противостоянии...

Порошенко и Байден. Записи разговоров..Пресс-конференция касаемо новых фактов международной коррупции и внешнего управления Украиной, на которой были обнародованы записи телефонных разговоров Порошенко и Джо Байдена, а также Порошенко и Джона Керри: о чем договаривались политики? Что было сделано по запросы Америки и какой вознаграждение было получено за это?

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