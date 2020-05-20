Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, увер...
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на...
"В России был предотвращён госпереворот": Олигархи и "медведевски...
"Кричащая сенсация" по МН17: Независимый эксперт разбил версию с "...
Главная / В России

Эксперт: Судьба Порошенко зависит от выборов в США

20 мая 2020, 13:20  •  105 • В России

Бывшего украинского лидера, год назад проигравшего кампанию Владимиру Зеленскому, весь минувший год преследует призрак уголовных разбирательств. Порошенко, правда, оперативно избрался в новый состав Верховной Рады - и получил депутатскую неприкосновенность. Но кого и когда в незалежной всерьёз смущал или останавливал мандат народного избранника? Но до сих пор Пётр Алексеевич приглашался на беседу с представителями компетентных органов как свидетель. Иногда такими приглашения манкировал.

И вот свершилось!

Против Порошенко возбуждено уголовное дело по обвинению в государственной измене и злоупотреблению полномочиями. Виною всему публикация записи разговора между лицами, похожими на пятого президента Украины и тогдашнего вице-президента США. Последний требует от первого убрать генпрокурора самостийной республики Шокина, который слишком пристально исследовал грязные делишки Байдена - младшего на Украине.

За комментарием "КП" обратилась к известному эксперту из Института стран СНГ Игорю Шишкину.

- Сядет Порошенко или не сядет?

- Это будет завесить не от хода расследования на Украине. И не от устремлений нынешнего лидера этой страны. Судьба Петра Алексеевича прямо зависит от того, как будет складываться президентская кампания в США и, главное, как она закончится. Победят республиканцы и Трамп останется у власти, и Порошенко можно сушить сухари. Одолеют демократы, и в Белый дом въедет Байден - и экс-лидеру незалежной можно перевести дух.

- Но есть же объективные признаки госизмены - замена генпрокурора под иностранным давлением.

- Об этом что, узнали вчера? Нет, извините, известно об этом было довольно давно. Но Киев длительное время не принимает каких-либо серьёзных решений без оглядки на Вашингтон. Качели в США в бодании демократов и республиканцев, попытки импичмента Трампа, расследование прокурора Мюллера - все это отражалось на том, сгущались тучи над Порошенко или солнце выглядывало. Даже замена прокурора и премьера на Украине уже в период Зеленского совпадали по времени со знаковыми изменениями в США, связанными с судьбой Трампа и расследованием по нему.

- Ну то есть до ноября, когда американцы изберут нового президента, Порошенко не сядет?

- Зеленский чутко держит нос по ветру. Он хорошо чувствует конъюнктуру, и понимает, что не только Порошенковская, но и его голова может полететь, если не вовремя и не к месту встать на чью то сторону в американском противостоянии...

Порошенко и Байден. Записи разговоров..Пресс-конференция касаемо новых фактов международной коррупции и внешнего управления Украиной, на которой были обнародованы записи телефонных разговоров Порошенко и Джо Байдена, а также Порошенко и Джона Керри: о чем договаривались политики? Что было сделано по запросы Америки и какой вознаграждение было получено за это?

ПО ТЕМЕ

Как Байден Украиной «рулил»: Опубликованы записи переговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США

В любой нормальной стране обнародованные аудио стали бы поводом для уголовного преследования за госизмену (подробности)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
20 мая 2020, 01:20
Поклонская готова вернуться прокурором в Крым
20 мая 2020, 00:20
Как Байден Украиной «рулил»: Опубликованы записи переговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США
20 мая 2020, 01:20
Везучий и хитрый, но этого мало: Итоги первого года Зеленского в цифрах и фактах
19 мая 2020, 22:50
«Ситуация далека ещё от идеальной»: Собянин рассказал об условии для разрешения прогулок в Москве
20 мая 2020, 00:20
На СК России работают 700 экспертов
20 мая 2020, 13:20
В Киеве требуют от НАТО $200 миллиардов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 мая 2020, 23:55
Карма евроукра: перекрыли канал в Крым, теперь сами без воды (Руслан Осташко)
14 мая 2020, 01:55
Шмыгаль готовится добить Украину
19 мая 2020, 07:55
Экс-депутат Рады призвал ввести миротворцев в Киев, чтобы спасти Украину от геноцида
16 мая 2020, 00:55
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истинных врагов своей страны
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Аверьянов
16 мая 2020, 04:55
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
17 мая 2020, 08:55
Берлин согласен решить проблему Донбасса с РФ, но без Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.