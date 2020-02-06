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Эксперт: США себя то нефтью не обеспечивают — и как же они обеспечат ею Белоруссию вместо России?!

06 февраля 2020, 22:39  •  39 • В России

На совещании в Минске Александр Лукашенко заявил, что Москва не слишком торопится в срок отгружать «черное золото» в Белоруссию. По его словам, россияне обещали поставлять около 2 миллионов тонн нефти ежемесячно. Но за январь 2020-го пришло не более четверти от обещанного.

Прокомментировать заявление белорусского лидера «КП» попросила авторитетного эксперта в сфере ТЭК Рустама Танкаева:

- Ну и кто же прав в этом споре?

- Тут очевиден конфликт интересов между Россией и Белоруссией.

- Конфликт застарелый?

- Увы, да.

- Почему он обострился в этом году?

- Завершается налоговый маневр в России. По его завершении цены на нефть на внутреннем российском рынке и на внешнем должны сравняться.

- И в этих условиях?...

- В этих условиях Белоруссии становится невыгодно производить нефтепродукты из нашей нефти.

- Какой выход?

- Белоруссия просчитывает вариант поставок нефти из США. Но рассчитывать, что американцы будут поставлять Минску дешевую нефть, конечно, нельзя. Будут политические условия.

- Много условий?

- Немало. Аналогии есть. Польша покупает газ в Штатах на 25% дешевле, чем у России.

- Почему так?

- Потому, что еще в ноябре 2018-го года конгресс США решил дотировать эти поставки на общую сумму в 1 млрд долларов из бюджета США.

- То есть Польша покупает газ у США дешевле, чем у России потому, что Вашингтон это сознательно датирует?

- Да, и белорусы, возможно, рассчитывают на ту же самую схему.

- Разве бывший в Минске с визитом госсекретарь США Майк Помпео это обещал?

- Прямых обещаний я не видел. Но если внимательно почитать изложение его брифинга, то можно заметить, что речь там идет о поставках нефти из Америки в Белоруссию по конкурентным ценам.

- Примерно по таким же, по каким поставлялась российская нефть?

- Наверное. Но сможет ли это сделать администрация Трампа? Я, честно говоря, в этом сомневаюсь. Большие вливания из бюджета США в бюджет других государств все-таки малореальны.

- Почему?

- Одно дело — влить миллиард долларов в бюджет союзника по НАТО Польшу. А вот желание склонить Белоруссию к "украинскому варианту" — это все таки пока сомнительно. Влияние России там еще слишком сильно.

- Но Минск говорит, что мы поставили им нефти в 4 раза меньше обещанного?

- Ну так они и не заплатили нам пошлины от экспорта нефтепродуктов!

- Но разве США смогут полностью заместить российский нефтеэкспорт?

- США очень много говорят о том, что они добились энергетической независимости на топливном рынке. В том числе, на нефтяном. На самом деле это не так. Нефтью США себя абсолютно не обеспечивают! Они обеспечивают свои потребности в нефти на 30 процентов! Все остальное — это импорт и производство синтетических моторных топлив. Речь о газолине, который производится из метана. И об этиловом спирте, который производится из кукурузы. О рапсовом масле, которое заменяет дизельное топливо.

- У американцев лукавая статистика?

- Абсолютно лукавая! 70 процентов производства жидких нефтепродуктов, как их называют в США — это вообще никакая не нефть! Это этиловый спирт и газолин. Газолин — это то, на чем жила гитлеровская Германия во время второй мировой войны. США усовершенствовали технологию, сделали ее намного более экономически целесообразной.

- Они одни такие хитрые?

- Это делают не только США. Ближний Восток теряет добычу нефти очень быстро. У них тоже производятся огромные объемы синтетических топлив. Например, Саудовская Аравия в прошлом году произвела 60 млн тонн синтетических моторных топлив. Это не мало.

- Подвижки в плане поставок нефти на российско-белорусских переговорах возможны?

- В том случае, если Минск сделает ответные шаги...

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