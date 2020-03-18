Эксперт: США рвутся к Уралу через Арктику

Москва не допустит США на земли, которые исторически принадлежат России. Об этом "ПолитЭксперту" заявил военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Ранее аналитики Jamestown Foundation представили отчёт об укреплении обороны России в Арктическом регионе. В частности, эксперт Александр Широкорад говорит о том, что Вашингтон заинтересован в интернационализации Арктики, что можно назвать агрессивным шагом.

Позиции же российской стороны в регионе обеспечивают возможности ПВО и ПРО, стратегической авиации, высокоточного оружия и военной техники. Как подчеркнул Литовкин, Россия контролирует Севморпуть и не намерена подпускать американцев к нему.

"Во-первых, потому что это наша территория, наши национальные территориальные воды. Во-вторых, это наши природные богатства. И в-третьих, зона обеспечения нашей безопасности - американцам там делать нечего", - пояснил он.

Эксперт не исключил, что американцам нужен Севморпуть, чтобы получить возможность наносить удары по Уралу, который невозможно достать из Тихого океана или Чёрного моря.

Ранее стало известно о том, что в Арктике замечена американская атомная субмарина Toledo. Как считает главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, подлодка могла отрабатывать задачи, связанные с подготовкой удара по российским базам в регионе.

Впрочем, российское военное руководство осознаёт опасность и уделяет повышенное внимание укреплению группировки в Арктике и оснащению Северного флота. В частности, речь идёт о принятии на вооружение арктического варианта ЗРК "Тор-2М2ДТ", который Коротченко называет крайне эффективным. Не стоит забывать и о комплексах С-400, а воздушное пространство Арктического региона контролируют современные радиолокационные станции.

"Необходимости реагировать нет - у нас ведётся системная работа, которая позволяет нейтрализовать подобные угрозы", - заявил он телеканалу "360".

При этом президента США Дональда Трампа беспокоит то, что Россия наращивает своё военное присутствие в Арктическом регионе. Как рассказал официальный представитель Белого дома, главными раздражителями для Вашингтона в Арктике являются действия России и активность Китая.

Однако министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что создание объектов военной инфраструктуры для стратегических ядерных сил, а также для войск в Крыму и Арктике является приоритетом для ведомства. В 2019 году российские подлодки смогли обеспечить регулярное патрулирование региона, передаёт РИА ФАН.