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Эксперт: США пытаются затормозить достройку "Северного потока - 2" руками немцев
14 июля 2020, 13:00 • 109 • Политика
Как считает эксперт Владимир Оленченко, США пытаются затормозить достройку "Северного потока - 2" руками немцев. Речь идёт об угрозе введения новых санкций за "кибератаки".
Немецкая сторона готовится ввести против России санкции, задействовав американский шаблон. Об этом ИА "Экономика сегодня" заявил главный научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
В начале июля власти Германии призвали Евросоюз рассмотреть вопрос о введении новых санкций против России. В качестве повода называется кибератака, от которой пострадал бундестаг в 2015 году. Если инициатива будет поддержана, то это станет первым случаем введения санкций за действия хакеров.
В мае 2020 года стало известно о том, что немецкие правоохранители объявили в международный розыск гражданина России Дмитрия Бадина, которого называют причастным к кибератаке. Российская сторона отрицает все обвинения.
Как отметил Оленченко, первыми тактику введения санкций за "кибератаки" опробовали именно американцы. После этого такую попытку предприняли во Франции и Италии.
Эксперт предположил, что Вашингтон распространяет свой шаблон поведения на партнёров в ЕС, где центральную роль играет Берлин, имеющий важное значение для Москвы.
"Не случайно, что эта история родилась сейчас, поскольку перед нами одна из попыток затормозить реализацию "Северного потока - 2", - отметил он.
Дания согласовала план по достройке трубопровода, поэтому теперь американцы пытаются надавить на проект через немецких чиновников. Это может спровоцировать изменение политики ФРГ в отношении "Северного потока - 2" и затормозить развитие страны.
Как передаёт телеканал "360", Датское энергетическое агентство (DEA) всё же выдало разрешение на продолжение строительства газопровода "Северный поток - 2", не став затягивать процесс согласования. Российская сторона просила разрешить задействовать в строительстве судно с системами якорного позиционирования.
До этого Копенгаген всячески затягивал рассмотрение вопросов по маршруту "Северного потока - 2". В итоге ситуация была урегулирована только после того как Россия пригрозила подать в суд, заподозрив датчан в коррупции (разрешение на строительство польского трубопровода Baltic Pipe было предоставлено без задержек).
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