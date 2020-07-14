Эксперт: США пытаются затормозить достройку "Северного потока - 2" руками немцев

Немецкая сторона готовится ввести против России санкции, задействовав американский шаблон. Об этом ИА "Экономика сегодня" заявил главный научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

В начале июля власти Германии призвали Евросоюз рассмотреть вопрос о введении новых санкций против России. В качестве повода называется кибератака, от которой пострадал бундестаг в 2015 году. Если инициатива будет поддержана, то это станет первым случаем введения санкций за действия хакеров.

В мае 2020 года стало известно о том, что немецкие правоохранители объявили в международный розыск гражданина России Дмитрия Бадина, которого называют причастным к кибератаке. Российская сторона отрицает все обвинения.

Как отметил Оленченко, первыми тактику введения санкций за "кибератаки" опробовали именно американцы. После этого такую попытку предприняли во Франции и Италии.

Эксперт предположил, что Вашингтон распространяет свой шаблон поведения на партнёров в ЕС, где центральную роль играет Берлин, имеющий важное значение для Москвы.

"Не случайно, что эта история родилась сейчас, поскольку перед нами одна из попыток затормозить реализацию "Северного потока - 2", - отметил он.

Дания согласовала план по достройке трубопровода, поэтому теперь американцы пытаются надавить на проект через немецких чиновников. Это может спровоцировать изменение политики ФРГ в отношении "Северного потока - 2" и затормозить развитие страны.

Как передаёт телеканал "360", Датское энергетическое агентство (DEA) всё же выдало разрешение на продолжение строительства газопровода "Северный поток - 2", не став затягивать процесс согласования. Российская сторона просила разрешить задействовать в строительстве судно с системами якорного позиционирования.

До этого Копенгаген всячески затягивал рассмотрение вопросов по маршруту "Северного потока - 2". В итоге ситуация была урегулирована только после того как Россия пригрозила подать в суд, заподозрив датчан в коррупции (разрешение на строительство польского трубопровода Baltic Pipe было предоставлено без задержек).