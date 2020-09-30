Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинская телеведущая заговорила по-русски, услышав ответ из Донбасса: "Мы...
В Нидерландах указали на неожиданную версию крушения малайзийского "Боинга"
Американец испугался и не смог повторить трюк Су-30СМ: Провал ВВС США сняли на в...
России повезло, что Макрон "слил" разговор с Путиным о Навальном: Поли...
Главная / Политика

Эксперт: США пытаются выдавить Россию с рынка ЕС, забыв про фактор Турции

30 сентября 2020, 12:35  •  47 • Политика
Как считает эксперт Станислав Митрахович, США пытаются выдавить Россию с рынка ЕС и заблокировать российские газовые проекты. В частности, американцы хотят привлечь на свою сторону Грецию, забывая про фактор Турции.
США начали проявлять повышенный интерес к Северной Греции. Ситуацию ИА "Экономика сегодня" прокомментировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
По мнению эксперта, Белый дом пытается сделать Евросоюз независимым от России в энергетическом секторе, нанеся удар по "Северному потоку - 2" и "Турецкому потоку". Освободившееся же место займут сами США, которые будут поставлять СПГ вместо российского газа.
Кроме того, американцы хотят вынудить ЕС сократить объёмы торговли с Россией. Впрочем, Вашингтон не учёл двух нюансов. Американский СПГ стоит значительно дороже российского.
Кроме того, Греция конфликтует с Турцией. В результате США могут оказаться меж двух огней.
Манёвры ограничивает и то, что подводная часть "Турецкого потока" уже построена.
"США могут мешать лишь окончанию его сухопутного продолжения через Болгарию. В Белом доме могут решить надавить на эту страну. Или же Вашингтон начнёт подталкивать Турцию к конфронтации с Россией, спекулируя на конфликте в Нагорном Карабахе", - добавил Митрахович.
Как ранее заявил телеканалу "360" политтехнолог Марат Баширов, конфликт в Нагорном Карабахе выглядит как продуманная военная операция, в подготовке которой принимала участие Турция. Дело в том, что турки давно оказывают поддержку Азербайджану, который противостоит Армении.
"Я думаю, что Турция активно участвует с точки зрения консультирования и технической поддержки Вооружённых сил Азербайджана", - считает он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
30 сентября 2020, 02:30
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло закулисье Баку
30 сентября 2020, 07:05
Армянский депутат назвал единственное, что сдерживает Турцию в Нагорном Карабахе
30 сентября 2020, 00:40
Жириновский назвал три способа решения карабахского конфликта: Два - через Россию, один - "царский"
30 сентября 2020, 02:30
"Образец современной войны": Конфликт в Нагорном Карабахе вышел на новый уровень - эксперт
30 сентября 2020, 07:05
Шведы рассказали о спецоперации в Сирии: Чтобы справиться с русскими, США выслали подкрепление
30 сентября 2020, 02:30
Игра в молчанку: Германия, Франция и Швеция так и не ответили на запросы по Навальному - МИД
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 сентября 2020, 01:35
«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэнергия ...
30 сентября 2020, 05:15
ВВС США решились на "атаку" "российской занозы во фланге НАТО"
30 сентября 2020, 02:30
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло заку...
30 сентября 2020, 07:05
Армянский депутат назвал единственное, что сдерживает Турцию в Нагорном Карабахе
30 сентября 2020, 00:40
Жириновский назвал три способа решения карабахского конфликта: Два - через Россию, од...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 сентября 2020, 18:10
"Чего ещё нужно?": Признание Зеленского о Путине разозлило русских
26 сентября 2020, 00:25
Геостратег высказался о сигнале Путина чиновникам: "Не вынуждайте меня..."
25 сентября 2020, 09:45
ЕС и США: пусть Польша сама разгребает свои проблемы с Белоруссией
26 сентября 2020, 08:40
Вышел из доверия: зачем Макрон слил в прессу свой разговор с Путиным
24 сентября 2020, 16:20
Отношения между странами подорваны: Макрон взбесился после разговора с Путиным
27 сентября 2020, 01:10
Допа и Гепа уводят Харьков
28 сентября 2020, 07:25
России повезло, что Макрон "слил" разговор с Путиным о Навальном: Политолог объяснил, кто выиграет
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.