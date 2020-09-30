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Эксперт: США пытаются выдавить Россию с рынка ЕС, забыв про фактор Турции
30 сентября 2020, 12:35 • 47 • Политика
Как считает эксперт Станислав Митрахович, США пытаются выдавить Россию с рынка ЕС и заблокировать российские газовые проекты. В частности, американцы хотят привлечь на свою сторону Грецию, забывая про фактор Турции.
США начали проявлять повышенный интерес к Северной Греции. Ситуацию ИА "Экономика сегодня" прокомментировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
По мнению эксперта, Белый дом пытается сделать Евросоюз независимым от России в энергетическом секторе, нанеся удар по "Северному потоку - 2" и "Турецкому потоку". Освободившееся же место займут сами США, которые будут поставлять СПГ вместо российского газа.
Кроме того, американцы хотят вынудить ЕС сократить объёмы торговли с Россией. Впрочем, Вашингтон не учёл двух нюансов. Американский СПГ стоит значительно дороже российского.
Кроме того, Греция конфликтует с Турцией. В результате США могут оказаться меж двух огней.
Манёвры ограничивает и то, что подводная часть "Турецкого потока" уже построена.
"США могут мешать лишь окончанию его сухопутного продолжения через Болгарию. В Белом доме могут решить надавить на эту страну. Или же Вашингтон начнёт подталкивать Турцию к конфронтации с Россией, спекулируя на конфликте в Нагорном Карабахе", - добавил Митрахович.
Как ранее заявил телеканалу "360" политтехнолог Марат Баширов, конфликт в Нагорном Карабахе выглядит как продуманная военная операция, в подготовке которой принимала участие Турция. Дело в том, что турки давно оказывают поддержку Азербайджану, который противостоит Армении.
"Я думаю, что Турция активно участвует с точки зрения консультирования и технической поддержки Вооружённых сил Азербайджана", - считает он.
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