Эксперт: США пытаются выдавить Россию с рынка ЕС, забыв про фактор Турции

США начали проявлять повышенный интерес к Северной Греции. Ситуацию ИА "Экономика сегодня" прокомментировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

По мнению эксперта, Белый дом пытается сделать Евросоюз независимым от России в энергетическом секторе, нанеся удар по "Северному потоку - 2" и "Турецкому потоку". Освободившееся же место займут сами США, которые будут поставлять СПГ вместо российского газа.

Кроме того, американцы хотят вынудить ЕС сократить объёмы торговли с Россией. Впрочем, Вашингтон не учёл двух нюансов. Американский СПГ стоит значительно дороже российского.

Кроме того, Греция конфликтует с Турцией. В результате США могут оказаться меж двух огней.

Манёвры ограничивает и то, что подводная часть "Турецкого потока" уже построена.

"США могут мешать лишь окончанию его сухопутного продолжения через Болгарию. В Белом доме могут решить надавить на эту страну. Или же Вашингтон начнёт подталкивать Турцию к конфронтации с Россией, спекулируя на конфликте в Нагорном Карабахе", - добавил Митрахович.

Как ранее заявил телеканалу "360" политтехнолог Марат Баширов, конфликт в Нагорном Карабахе выглядит как продуманная военная операция, в подготовке которой принимала участие Турция. Дело в том, что турки давно оказывают поддержку Азербайджану, который противостоит Армении.

"Я думаю, что Турция активно участвует с точки зрения консультирования и технической поддержки Вооружённых сил Азербайджана", - считает он.