Эксперт: США проигрывают России и США в битве за орбиту Земли

США проигрывают в битве за орбиту Земли России и Китаю, которые далеко продвинулись в сфере разработки космического оружия. Так считает военный эксперт Сергей Хатылев.

Россия и Китай добились гораздо больших успехов в сфере разработки космического оружия, чем США. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил военный эксперт Сергей Хатылев.

Американцы разрабатывают средства для уничтожения орбитальных объектов. Однако Москва и Пекин постоянно напоминают Вашингтону, что тот уже не главенствует в космосе.

Россия разработала уже две противоракетные системы, способные бороться с целями в ближнем космосе. Речь идет о ЗРК С-500, способной поражать объекты на высоте 200-400 километров, а также противоракетном комплексе А-235 "Нудоль", который не имеет аналогов в мире. Последний может уничтожать гиперзвуковые ракеты.

Как ранее заявил РИА ФАН военный эксперт Василий Дандыкин, Россия является одним из основных поставщиков на мировом рынке оружия, что пугает США. Об этом

Один из основных санкционных ударов американцы направили на российский военно-промышленный комплекс (ВПК). Они надеются лишить Москву, которая занимает второе место на рынке, львиной доли заказов.

"Американский "монстр ВПК" работает и днём, и ночью, о чём свидетельствуют запредельные суммы, выделяемые США на военные нужды", - поведал Дандыкин.

Не стоит забывать и про технологический рывок, который Россия совершила за последние несколько лет. В частности, речь идёт о гиперзвуковом оружии.