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Эксперт: США могут закрыть консульство РФ в Нью-Йорке и ввести новые санкции

29 марта 2018, 23:39  •  130 • Политика

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. США могут пойти дальше в усилении давления на Россию как в дипломатической, так и экономической сфере - от очередного закрытия консульств до финансовых санкций по образцу тех, что были введены против Ирана. Об этом заявил в четверг ТАСС главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе международного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

Ранее в МИД РФ заявили о высылке из России 60 американских дипломатов и отзыва на разрешение работы генерального консульства США в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичные меры, принятые Вашингтоном в связи с делом Скрипаля.

"За исключением того, что консульства в Сиэтле и Санкт-Петербурге не равновесны, то есть это населенные пункты разного калибра и значимости, в остальном приняты зеркальные меры, как и обещали", - констатировал он. При этом эксперт обратил внимания на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, что этим меры не исчерпываются.

"Неформально Санкт-Петербург гораздо важнее, чем Сиэтл, поэтому я не исключаю, что теперь американцы могут закрыть, например, Нью-Йорк", - добавил Лукьянов. По мнению эксперта, Россия и США находятся еще только в начале санкционной войны. "Раундов таких высылок и закрытий будет еще выше головы", - уверен он.

Однако дипломатическая сторона конфликта, при всей ее "громкости", не так страшна, полагает Лукьянов. "Сейчас у нас фаза отношений, которая предусматривает гораздо более активные меры взаимного воздействия", - ответил он, обратив внимание на слова посла США в РФ Джона Хантсмана о возможности ареста российских счетов в США. "Вот это посерьезнее, чем высылка дипломатов", - указал эксперт.

Он напомнил, что у США есть "серьезный инструмент давления на любую страну благодаря уникальной позиции Америки как эмитента мировой резервной валюты". "Если обострение будет продолжаться дальше теми же темпами, думаю, мы еще много чего увидим, вплоть до санкций, аналогичных иранским", - заключил Лукьянов.

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