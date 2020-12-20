Эксперт: США могут отомстить России за "новую атаку русских хакеров"

Американские власти могут ввести новые санкции против России за очередную "атаку русских хакеров". Таким прогнозом с телеканалом "360" поделился глава Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.

Ранее стало известно о том, что неизвестные злоумышленники организовали масштабную кибератаку, от которой пострадали ряд правительственных ведомств, включая МВД, Минфин и Министерство торговли США. Кроме того, взломаны оказались сервисы Microsoft. Согласно предварительным данным, хакеры действовали через софт от корпорации SolarWinds.

В произошедшем американские власти обвиняют "русских хакеров". Как отметил Шариков, речь идёт о первом серьёзном обвинении Москвы в атаке на политические системы, которое никак не связано с выборами.

Странность заключается в том, что стороны не контактируют по данному вопросу. Не исключено, что диалог ведётся по дипломатической линии.

Также сложно спрогнозировать дальнейшие действия Вашингтона. Ими могут стать санкции, ответные кибератаки или дипломатические решения.

До этого госсекретарь Майк Помпео назвал в прессе Россию "врагом США". Однако решение в итоге будет принимать новый президент Джо Байден, считает эксперт.

"Очевидно, что ситуация серьёзная, и она будет развиваться. Какие-то нюансы могут появляться каждый день", - отметил Шариков.

Как заявил в интервью РИА ФАН публицист Анатолий Вассерман, находящиеся в госучреждениях сведения интересуют частных лиц, а не государственные структуры. Он не исключает, что американские чиновники стали жертвой банальных мошенников и собственной беспечности.

"Многие кибератаки - следствие того, что кто-то использовал слишком простой пароль или использовал его на нескольких ресурсах", - считает публицист.

Согласно оценкам Совета Федерации, половина угроз для суверенитета России исходит из США. В частности, речь идёт о кибератаках на инфраструктуру.

"С территории США эта пропорция колеблется от 48% до 52%", - цитирует "Парламентская газета" заявление председателя комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрея Климова.

Парламентарий добавил, что угрозы исходят и из других стран, которые сами участвуют во внешнем вмешательстве во внутренние дела России или не препятствуют атакам других.