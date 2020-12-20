Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Угрожавший Путину украинский журналист обиделся и сорвался на Шойгу
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбас...
Крылатую фразу года сказал Путин. "Чуть длиннее, чем у Лаврова, но..."
"Тысячи смертей за неделю": Русская, уехавшая в Германию, показала нас...
Главная / Политика

Эксперт: США могут отомстить России за "новую атаку русских хакеров"

20 декабря 2020, 15:50  •  71 • Политика
США могут отомстить России за новую кибератаку на госструктуры, к которой якобы причастны "русские хакеры", считает эксперт Павел Шариков.
Американские власти могут ввести новые санкции против России за очередную "атаку русских хакеров". Таким прогнозом с телеканалом "360" поделился глава Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.
Ранее стало известно о том, что неизвестные злоумышленники организовали масштабную кибератаку, от которой пострадали ряд правительственных ведомств, включая МВД, Минфин и Министерство торговли США. Кроме того, взломаны оказались сервисы Microsoft. Согласно предварительным данным, хакеры действовали через софт от корпорации SolarWinds.
В произошедшем американские власти обвиняют "русских хакеров". Как отметил Шариков, речь идёт о первом серьёзном обвинении Москвы в атаке на политические системы, которое никак не связано с выборами.
Странность заключается в том, что стороны не контактируют по данному вопросу. Не исключено, что диалог ведётся по дипломатической линии.
Также сложно спрогнозировать дальнейшие действия Вашингтона. Ими могут стать санкции, ответные кибератаки или дипломатические решения.
До этого госсекретарь Майк Помпео назвал в прессе Россию "врагом США". Однако решение в итоге будет принимать новый президент Джо Байден, считает эксперт.
"Очевидно, что ситуация серьёзная, и она будет развиваться. Какие-то нюансы могут появляться каждый день", - отметил Шариков.
Как заявил в интервью РИА ФАН публицист Анатолий Вассерман, находящиеся в госучреждениях сведения интересуют частных лиц, а не государственные структуры. Он не исключает, что американские чиновники стали жертвой банальных мошенников и собственной беспечности.
"Многие кибератаки - следствие того, что кто-то использовал слишком простой пароль или использовал его на нескольких ресурсах", - считает публицист.
Согласно оценкам Совета Федерации, половина угроз для суверенитета России исходит из США. В частности, речь идёт о кибератаках на инфраструктуру.
"С территории США эта пропорция колеблется от 48% до 52%", - цитирует "Парламентская газета" заявление председателя комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрея Климова.
Парламентарий добавил, что угрозы исходят и из других стран, которые сами участвуют во внешнем вмешательстве во внутренние дела России или не препятствуют атакам других.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
20 декабря 2020, 04:50
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё" о ЦРУ
20 декабря 2020, 01:10
"Началось?!" Военкор заподозрил опасное последствие COVID-19 по всему миру
20 декабря 2020, 06:40
Сенатор отчитал журналиста Би-би-си: "С пресс-конференций президентов так не уходят"
20 декабря 2020, 01:10
"Хотите войну у себя на пороге?": В ЕС открыто угрожают Британии вооружённым конфликтом
20 декабря 2020, 10:20
Россия поставит точку в споре с Японией о Курилах: прогноз эксперта на 2021 год
20 декабря 2020, 12:10
"Аморальный позор для США": Трамп вступился за Россию
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 декабря 2020, 04:50
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё"...
20 декабря 2020, 01:10
"Началось?!" Военкор заподозрил опасное последствие COVID-19 по всему миру
20 декабря 2020, 06:40
Сенатор отчитал журналиста Би-би-си: "С пресс-конференций президентов так не ухо...
20 декабря 2020, 01:10
Авиация США начнёт базирование на Украине «для защиты»
20 декабря 2020, 05:45
Зеленский не понимает желания украинцев использовать вакцину из России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 декабря 2020, 12:50
Что помирит Украину и Россию: Эксперт из Незалежной объяснил двумя словами
15 декабря 2020, 04:45
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
15 декабря 2020, 04:45
Пророк с форума: Бунты в США предсказал Джон Тайтор, теперь Штаты в ожидании "молниеносного удара"
18 декабря 2020, 08:50
Крылатую фразу года сказал Путин. "Чуть длиннее, чем у Лаврова, но..."
18 декабря 2020, 01:30
"Путина и Россию нужно оскорблять минимум каждые пять минут": Кедми дал урок этикета по-американски
18 декабря 2020, 20:45
Порошенко и Зеленский угодили в ловушку. Украине грозит самораспад и уничтожение
19 декабря 2020, 21:30
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбассу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.