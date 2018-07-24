Эксперт: США и страны Запада не имеют морального права осуждать Россию за ее действия

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ОТТАВА, 24 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их западные союзники, в том числе Канада, не имеют морального права осуждать действия России на международной арене. Такое мнение высказал в понедельник в газете The Chronicle Herald канадский военный эксперт, редактор и издатель специализированного журнала Esprit de Corps Скотт Тейлор.

"Когда президент США Дональд Трамп встретился 16 июля с Владимиром Путиным в Хельсинки, критики быстро накинулись [на эту тему]. Единое мнение западных экспертов и политиков заключалось в том, что Дональд [Трамп] был слишком мягок с Путиным. Это мнение основано на том, что США и другие западные страны, включая Канаду, почему-то имеют моральный авторитет, чтобы наказывать Путина за его действия, но лишь только потому, что мы все "хорошие ребята", - написал эксперт в колонке под заголовком "Запад также принимал ужасные решения".

Тейлор напомнил, что жестко отреагировал на встречу в Хельсинки и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который припомнил России "аннексию Крыма и вторжение на украинский Донбасс".

"Это действительно жесткие слова, но давайте повнимательнее посмотрим в зеркало заднего вида. В 1999 году Канада как активный член НАТО участвовала в 78-дневной бомбардировке Сербии и одной из первых признала одностороннее объявление независимости Косова от Сербии в 2008 году. Получается, что, по всей видимости, у Канады нет проблем с использованием военной силы для перекраивания карты Европы, потому что это делам мы, - продолжил автор колонки. - Что касается вмешательства в гражданскую войну на Украине, как Трюдо может обвинять Путина в поддержке этнических русских украинцев в восточном анклаве и в то же время гордиться тем, что канадские солдаты - за тысячи километров от наших границ - поддерживают военных страны, даже не являющейся членом НАТО, в том же самом конфликте?".

Говоря о ситуации в Сирии, где с 2014 года канадский спецназ обучает иракских военных и курдское ополчение, Тейлор отмечает, что Оттава и Москва здесь скорее "союзники по общему делу". "Может быть Россия и поддерживает [по мнению Трюдо] "кровавый" режим Башара Асада, но они [россияне] сражаются там с более кровавыми группировками "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" [обе запрещены в РФ]", - считает он.

Эксперт поясняет, почему Трамп и Соединенные Штаты также не имеют морального права предъявлять России претензии по поводу ее действий на мировой арене и предлагает вспомнить "провальные военные злоключения США и их союзников за последние 17 лет". Тейлор напомнил, что в 2001 году после терактов 11 сентября американцы вторглись в Афганистан, который по-прежнему остается "государством под властью анархии".

"В 2003 году США лгали миру о Саддаме Хусейне, обладающем химическим оружием, чтобы найти предлог для вторжения в Ирак. С тех пор Ирак погружен в кровопролитные внутренние конфликты", - написал автор колонки. Также он напомнил о войне в Ливии, которая после операции НАТО и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году погрузилась в хаос.

"Было бы чертовски притянутым за уши обвинять Путина в этих трех эпических ошибках. И ни одна из них, по видимому, не будет урегулирована в обозримом будущем", - заключил Тейлор.

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