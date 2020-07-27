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Эксперт: США делают мир все более опасным

27 июля 2020, 16:05  •  38 • Аналитика
© REUTERS / Thomas Peter
В Китае закрыто генконсульство США в Чэнду, сообщил МИД КНР. Представители местных властей вошли на территорию учреждения и "приняли его в свое ведение".
Двадцать первого июля Соединенные Штаты закрыли китайское генконсульство в Хьюстоне, объяснив это необходимостью обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. В Пекине это назвали политической провокацией и пообещали "решительные ответные шаги". На следующий день МИД КНР уведомил американское посольство, что Китай решил "отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности Генерального консульства США в Чэнду".
Американская дипмиссия в Чэнду была открыта в 1985 году, она отвечала за юго-запад страны.
Директор Института Хо Ши Мина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что речь идет о кризисе, умышленно спровоцированном Вашингтоном.
"Соединенные Штаты абсолютно неспособны обеспечить порядок в мировой финансовой сфере, эффективность управления внутри самих США находится на очень низком уровне – мы видим, например, что по количеству заболевших коронавирусом Соединенные Штаты с большим отрывом опережают все остальные страны... И они пытаются каким-то образом поддержать свое реноме на международном уровне при помощи старого известного метода – "маленькой победоносной войны". До этого у них в Афганистане не очень получилось, в Ираке и Сирии – тоже, вот теперь они и пытаются победить в "дипломатических войнах", периодически провоцируя разные кризисы и конфликты", – считает Владимир Колотов.
По его словам, главными мишенями американских провокаций в настоящий момент являются Китай и Россия.
"Понятно, что ни к чему хорошему это привести не может, потому что и Россия, и Китай принимают ответные меры. Все это ведет к деградации отношений между Соединенными Штатами, Китаем и Российской Федерацией. А поскольку Китай является сейчас либо первой, либо второй экономикой мира, рвутся производственные и логистические цепочки, это ведет к серьезным экономическим последствиям, как и односторонние санкции в отношении России", – отметил Владимир Колотов.
В том же ключе Вашингтон действует и на других направлениях, в результате чего мир из-за действий США становится все более опасным местом, уверен эксперт.
"Кальку своих отношений с Россией и Китаем США пытаются переносить на всю свою международную политику. Это ведет к эскалации конфликтных отношений и сопровождается уменьшением безопасности, поскольку сопровождается гонкой вооружений и разрушением систем стратегической стабильности, односторонним выходом США из международных договоров... Фактически с каждым днем мир становится все более опасным местом, и все это делает администрация Соединенных Штатов", – заключил Владимир Колотов.
Диалог между США и Китаем остается напряженным. У сторон взаимные экономические претензии. Кроме того, американская администрация обвиняет КНР в недобросовестном информировании о ситуации с новым коронавирусом. Китай, в свою очередь, недоволен вмешательством Вашингтона во внутренние дела страны, в частности, в отношения Пекина и Гонконга.
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