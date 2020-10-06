Эксперт сравнил онлайн-магазины штабов Байдена и Трампа • 1 • Аналитика © AP Photo / Julio Cortez Товары, которые предлагают купить своим избирателям сайты штабов Дональда Трампа и Джо Байдена, отражают разные посылы: Трамп продает образ жизни, Байден – идею референдума доверия оппоненту, считает профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув. На сайте Трампа в онлайн-магазине выбор очевидно больше, чем на аналогичном ресурсе Байдена. При этом у Трампа гораздо больше аксессуаров, есть даже детские игрушки, а у Байдена основной объем – это одежда. ТРАМП КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ По словам Косгроува, Трамп еще до своего президентства сам по себе был брендом и зарабатывал в том числе на продаже права на использование своего имени. "Трамп был знаменитостью и известен как ведущий программы "Кандидат". Продавать себя как сильного лидера и успешного СЕО в роли кандидата в президенты было естественным продолжением брендов его звездности и образа жизни… Как у всех брендов образа жизни, у Трампа много товаров для разных обстоятельств. Так что предложение Трампом игрушек - это логично", - сказал эксперт. К таким товарам он отнес пивные кружки, ошейники для собак, футболки и толстовки, обязательные красные кепки с лозунгом "Сделаем Америку снова великой". Некоторые футболки содержат лозунги от имени разных групп: латиноамериканцев, афроамериканцев, ветеранов, женщин. "Они направлены на конкретные группы людей, проблемы и образ жизни. Обратите внимание на лица людей, которые демонстрируют товары, это люди, которые выглядят как те, на кого нацелена кампания Трампа, это преимущественно белые, афроамериканцы и некоторые испаноязычные, кто представлен на сайте", - пояснил Косгроув. МАЛОИЗВЕСТНЫЙ БАЙДЕН Личный бренд Байдена в отличие от Трампа не настолько раскручен, даже несмотря на то, что он был вице-президентом. "Его роль пошла вверх после того, как он стал вице-президентом в администрации Обамы, но у любого президента будет гораздо больше веса, чем у любого вице-президента, так что, даже если люди могли знать, кем был Джо Байден все эти годы, они все равно знали относительно мало о нем", - сказал эксперт. Соответственно, говорит он, и спектр товаров от Байдена меньше. "У него меньше мотивов, чтобы пытаться производить политические товары на каждый случай, как Дональд Трамп, который занимается этим всю свою карьеру и видит в этом основное средство достижения долгосрочной лояльности бренду", - добавил собеседник агентства. Однако даже у имеющегося набора товаров и лозунгов на них, таких как "Я заплатил налогов больше, чем Дональд Трамп" и "Мы выбираем науку, а не выдумки", есть вполне определенная цель. "Товары штаба Байдена о налогах Трампа призваны, а) выставить Трампа лицемером, который сам представляет собой болото, которое якобы осушает, (показать, что он) б) далеко не так богат, как утверждает в) на самом деле заинтересован быть президентом только потому, что думает, что он может получить какие-то выгоды от этого, или, грубо говоря, примерно та же история, которую демократы рассказывали о Трампе уже давно", - сказал Косгроув. Кроме того, это направлено на доведения до избирателя мысли, что выборы в целом - это референдум доверия Трампу, а также что сам Байден – это кандидат для избирателей-республиканцев, которые не поддерживают Трампа, и для независимых избирателей, недовольных последними четырьмя годами. ЦВЕТ СО СМЫСЛОМ Лозунги и сам набор товаров - еще не все, что отражает политическую составляющую в линейке продукции двух оппонентов. Например, у Трампа преобладают белый, красный и синий цвета, отметил Косгроув. "Синий Трампа - темный, чтобы подчеркнуть власть, красный соотносится с республиканцами, а некоторые говорят, что это еще отсылка к (Рональду) Рейгану, но в любом случае, выбор цветов не случаен. Они означают вещи, и определенные цвета - это всегда часть уникального бренда. Так что одна из целей этого спектра товаров - это сделать бренд Трампа более представляющим ежедневную жизнь", - сказал он. Байден же, по его мнению, унаследовал цветовую гамму и шрифты от избирательной кампании Хиллари Клинтон. "Это более мягкий синий, что говорит об акценте на умеренность и сочувствие. Хотя некоторые товары в более темном синем, что больше соотносится с властностью, чем с сопереживанием", - считает эксперт. ОТ МАКСИ К МИКРО Продуктовая линейка, равно как и используемые лозунги, также отражают то, насколько серьезно штабы политиков занимаются микротаргетированием. "Трамп был избран в результате очень микротаргетированной кампании в 2016 году, совсем как Обама дважды - в 2008 и 2012 годах. Спектр товаров Трампа говорит, что он работает над тем, чтобы попасть в очень узкие слои электората и превратить их в большие цифры", - считает Косгроув. Он отметил, что в отличие от Трампа в магазине Байдена можно найти антисептики для рук и маски для лица. "Продажа этого призвана обозначить разницу между позицией Байдена о серьезности COVID и о том, что с этим надо делать, и более расслабленного подхода Трампа к этому или к чувствам людей, которые они могут испытывать по отношению к принимаемым им мерам", - сказал собеседник агентства. При этом присутствие у кандидата от демократов заметно большего числа предметов теплой одежды он тоже считает объяснимым. "Думаю, потому, что места, где по большей части живут его сторонники и где ему надо быть более конкурентоспособным, вероятнее, будут прохладнее, чем многие места, где живут сторонники Трампа. У товаров Трампа совершенно отчетливо есть отпечаток южного региона, по моему мнению", - сказал он. И ЧИСТАЯ КОММЕРЦИЯ В целом же, оба штаба активно используют в продаже своих политических товаров те же технологии, что и обычные коммерческие компании, уверен Косгроув. "Штабы многое знают о своих покупателях. Они используют те же самые отслеживающие cookies, которые применяют коммерческие компании, и они выстраивают те же самые предикативные формулы о своих покупателях, что и Amazon или Apple о своих клиентах", - сказал он. По его словам, и цели те же: выстроить долгосрочную связь с аудиторией, обеспечить продажу большего числа товаров и тем самым собрать деньги на кампанию, а в более долгосрочной перспективе – укрепить лояльность людей бренду. При этом Трамп со своим раскрученным брендом продолжит извлекать выгоду из этого бизнеса и после ухода с поста президента, полагает Косгроув. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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