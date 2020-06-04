Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США &q...
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распа...
Главная / Аналитика

Эксперт спрогнозировал развитие конфликта США и Китая вокруг Тайваня

04 июня 2020, 18:55  •  28 • Аналитика
© Flickr / Connie Ma
Флаг Тайваня. Архивное фото
Источником конфликта Китая и США может стать Тайвань, где возможно повторение сценария по примеру грузино-осетинского конфликта 2008 года, считает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.
МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и Китая. Китайские власти неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.
Как отметил Ломанов, Китай добился очень серьезных успехов в развитии военного кораблестроения и уже способен не допустить американский флот к своим берегам на несколько сотен миль. По словам эксперта, для американцев это так же болезненно и неприемлемо, как и отставание от Китая в сфере технологий связи пятого поколения, поэтому американцы встревожены, хотят компенсировать это равновесие в свою пользу, превратить его в неравновесие с тем, чтобы вновь иметь военное преимущество и доминирование над Китаем.
"Что касается источника конфликта. Источником конфликта первым, пожалуй, по степени угрозы является Тайвань. Самый опасный момент, который может наступить в Восточной Азии, это то, что было на Кавказе - момент 8 августа 2008 года, когда руководитель одной из стран ближнего зарубежья вдруг решил, что Америка на его стороне и он может позволить себе какие-то действия по исправлению политического баланса вокруг своей страны. А в данном случае ситуация другая. Тайвань - квазигосударство, никем не признанное, которое считает себя государством в полной степени, воздерживается от провозглашения на Тайване именно тайваньской республики. Хочу напомнить, что до сих пор Тайвань остается Китайской Республикой на Тайване. Формально это китайское государство, которое было создано в результате революции 1912 года, но волею судеб, после победы коммунистов на материке, оказалось в изгнании. Поэтому первая и самая большая угроза - если вдруг на Тайване руководство решит, что время пришло, и Америка с ними, и провозгласят независимую республику Тайваня, будет большая беда", - сказал он в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений".
Как подчеркнул Ломанов, масштаб возможной беды сейчас нельзя предвидеть. "Но ситуация будет очень тяжелая, поскольку у Тайваня есть возможность такой не хилой политической комбинации: прижать Китай к стене и заставить его действовать политическими, военными и прочими средствами", - пояснил эксперт.
При этом он полагает, что размещение американских ракет и наращивание новых типов вооружений США в соседних с Китаем странах является опасным, но, Пекин и Вашингтон, по примеру СССР и США в XX веке, "будут учиться не сталкиваться в море, не пролетать слишком близко друг от друга в небе, поскольку это обе ядерные страны" и прекрасно понимают, что ставки очень высоки.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
04 июня 2020, 06:55
Неприступный процент
04 июня 2020, 15:55
Пойдут ли ополченцы воевать в рядах народной милиции?
04 июня 2020, 05:55
Трамп уже в бункере. Пока просто проверил
04 июня 2020, 12:55
Кто и зачем стыдит нас за "гомофобные" поправки в Конституцию?
04 июня 2020, 12:55
Как борьба против расизма в США вылилась в схватку с мародерами
04 июня 2020, 11:55
Три наиболее важные российские военные технологии последних лет
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 июня 2020, 07:55
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
04 июня 2020, 04:55
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, лучше...
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
04 июня 2020, 02:55
В США протестующие подожгли дом с ребёнком. Шеф полиции не смог справиться с эмоциями
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июня 2020, 04:55
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, лучше смерть
30 мая 2020, 21:55
"В субботу. Неожиданно": Путин удивил своей внезапностью кремлёвский пул
03 июня 2020, 01:55
Позор страны? Навальный одним оскорблением сдал самого себя
31 мая 2020, 08:55
Натиск В-1В Lancer не сдержали и пятеро, но подоспели русские: Американцев отвадили лишь появлением
02 июня 2020, 02:55
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
01 июня 2020, 00:55
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
02 июня 2020, 00:55
Секретные военные карты русских оказались на вооружении у Госдепа: "Очень кстати"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.