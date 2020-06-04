Эксперт спрогнозировал развитие конфликта США и Китая вокруг Тайваня

Источником конфликта Китая и США может стать Тайвань, где возможно повторение сценария по примеру грузино-осетинского конфликта 2008 года, считает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и Китая. Китайские власти неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.

Как отметил Ломанов, Китай добился очень серьезных успехов в развитии военного кораблестроения и уже способен не допустить американский флот к своим берегам на несколько сотен миль. По словам эксперта, для американцев это так же болезненно и неприемлемо, как и отставание от Китая в сфере технологий связи пятого поколения, поэтому американцы встревожены, хотят компенсировать это равновесие в свою пользу, превратить его в неравновесие с тем, чтобы вновь иметь военное преимущество и доминирование над Китаем.

"Что касается источника конфликта. Источником конфликта первым, пожалуй, по степени угрозы является Тайвань. Самый опасный момент, который может наступить в Восточной Азии, это то, что было на Кавказе - момент 8 августа 2008 года, когда руководитель одной из стран ближнего зарубежья вдруг решил, что Америка на его стороне и он может позволить себе какие-то действия по исправлению политического баланса вокруг своей страны. А в данном случае ситуация другая. Тайвань - квазигосударство, никем не признанное, которое считает себя государством в полной степени, воздерживается от провозглашения на Тайване именно тайваньской республики. Хочу напомнить, что до сих пор Тайвань остается Китайской Республикой на Тайване. Формально это китайское государство, которое было создано в результате революции 1912 года, но волею судеб, после победы коммунистов на материке, оказалось в изгнании. Поэтому первая и самая большая угроза - если вдруг на Тайване руководство решит, что время пришло, и Америка с ними, и провозгласят независимую республику Тайваня, будет большая беда", - сказал он в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений".

Как подчеркнул Ломанов, масштаб возможной беды сейчас нельзя предвидеть. "Но ситуация будет очень тяжелая, поскольку у Тайваня есть возможность такой не хилой политической комбинации: прижать Китай к стене и заставить его действовать политическими, военными и прочими средствами", - пояснил эксперт.

При этом он полагает, что размещение американских ракет и наращивание новых типов вооружений США в соседних с Китаем странах является опасным, но, Пекин и Вашингтон, по примеру СССР и США в XX веке, "будут учиться не сталкиваться в море, не пролетать слишком близко друг от друга в небе, поскольку это обе ядерные страны" и прекрасно понимают, что ставки очень высоки.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.