Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за &q...
Иностранные военные контингенты с востока Украины перебираются под Львов – их о ...
Главная / Политика

Эксперт советует не ждать ничего хорошего от Байдена: "Давление достигнет пика"

17 апреля 2021, 08:50  •  60 • Политика
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин советует не ждать ничего хорошего от президента США Джо Байдена. "Давление достигнет пика", - уверен он.
При президенте Джо Байдена США выйдут на пик давления на Россию. Об этом ИА "Экономика сегодня" заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Он считает, что Белый дом не заинтересован в ведении обширного переговорного процесса с Кремлем. Это только доказывает принятие нового пакета санкций.
Американцы готовы работать с Россией только в представляющих для них интерес сферах. По остальным вопросам стороны договориться не смогут.
"На улучшение отношений в такой ситуации рассчитывать не стоит, а единственное, о чем можно говорить, – о перспективах еще большей эскалации", - добавил Блохин.
Согласно прогнозу эксперта, Вашингтон усилит экономическую и военно-политическую помощь Украине и продолжат проверять на прочность Россию на международной арене.
При Байдене антирусское давление выйдет на пик, во только затем главной головной болью США станут Китай, который выдвигается в лидеры на фоне краха американского мира.
О новом пакете санкций Вашингтон заявил после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом. Последний выразил заинтересованность в личной встрече с коллегой.
Как считает депутат Дмитрий Новиков, решение США ввести санкции против России позволило "разложить всё по полочкам". Дело в том, что никакой "перезагрузки" в двухстороннем диалоге ждать не стоит.
Соединённые Штаты не готовы окончательно разрывать контакты. Вместо этого Белый дом будет балансировать между формальными и ритуальными вещами, выстраивая санкционную политику, но американская элита согласна с тем, что необходимо давить на Москву, передаёт сайт 360tv.ru.
А депутат Государственной думы Антон Морозов предложил ввести ответные санкции против американских IT-компаний, специализирующихся на компьютерной технике, соцсетях и программном обеспечении.
Формально американские соцсети не зарегистрированы на территории России. Более того, там можно найти противоречащий национальному законодательству контент.
Ограничив работу соцсетей, власти лишат компании прибыли от рекламы, переходов и кликов. Заодно будет нанесён удар по западной пропаганде внутри России.
"А у нас есть техническая возможность их заблокировать", - утверждал он в интервью РИА ФАН.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
17 апреля 2021, 01:30
"США будут биться с Россией до самого конца": Санкции всего лишь проверка - Морозов
17 апреля 2021, 01:30
Без Ferrari тоже не обошлось: Сенатор за год "поднялся" с 2 до 4 млрд дохода
17 апреля 2021, 01:30
"Удар по пропаганде": Депутат Госдумы призвал ввести санкции против IT-компаний США
17 апреля 2021, 05:10
Ездить нельзя, покупать можно: Депутаты Госдумы потратились на зарубежные метры
17 апреля 2021, 03:20
Клинцевич об американской стратегии Киева: "Провоцируют, создают и говорят, что им страшно"
17 апреля 2021, 01:30
Конеферма, свинарник и дом торжеств: 15 необычных объектов собственности депутатов Госдумы
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 апреля 2021, 05:10
Пальмы, море, песок: Зеленский затеял жестокий эксперимент над украинцами. Выживут не...
17 апреля 2021, 03:20
Опальный экс-советник Путина запугал Украину, рассказав, "откуда ждать удара&quo...
17 апреля 2021, 07:00
Просто устал: Эстонский депутат невовремя расслабился и опозорился на весь мир
17 апреля 2021, 07:00
Украиной управляет изгой и политический клоун
17 апреля 2021, 01:30
"США будут биться с Россией до самого конца": Санкции всего лишь проверка -...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 апреля 2021, 13:20
Россия отказала Украине
10 апреля 2021, 09:05
«Близится развязка»: украинский политик указал, зачем военные США прибыли в Донбасс
11 апреля 2021, 08:00
"Спутник V" не спасёт - слишком поздно: В Европе признали горькую правду
12 апреля 2021, 15:10
Донбасс в огне. Украинские силовики атаковали посёлок Весёлое возле донецкого аэропорта
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова сделала заявление
15 апреля 2021, 05:30
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
11 апреля 2021, 09:50
"Это невозможно": кто захватил власть под боком у России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.