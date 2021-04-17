Эксперт советует не ждать ничего хорошего от Байдена: "Давление достигнет пика"

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин советует не ждать ничего хорошего от президента США Джо Байдена. "Давление достигнет пика", - уверен он.

При президенте Джо Байдена США выйдут на пик давления на Россию. Об этом ИА "Экономика сегодня" заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Он считает, что Белый дом не заинтересован в ведении обширного переговорного процесса с Кремлем. Это только доказывает принятие нового пакета санкций.

Американцы готовы работать с Россией только в представляющих для них интерес сферах. По остальным вопросам стороны договориться не смогут.

"На улучшение отношений в такой ситуации рассчитывать не стоит, а единственное, о чем можно говорить, – о перспективах еще большей эскалации", - добавил Блохин.

Согласно прогнозу эксперта, Вашингтон усилит экономическую и военно-политическую помощь Украине и продолжат проверять на прочность Россию на международной арене.

При Байдене антирусское давление выйдет на пик, во только затем главной головной болью США станут Китай, который выдвигается в лидеры на фоне краха американского мира.

О новом пакете санкций Вашингтон заявил после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом. Последний выразил заинтересованность в личной встрече с коллегой.

Как считает депутат Дмитрий Новиков, решение США ввести санкции против России позволило "разложить всё по полочкам". Дело в том, что никакой "перезагрузки" в двухстороннем диалоге ждать не стоит.

Соединённые Штаты не готовы окончательно разрывать контакты. Вместо этого Белый дом будет балансировать между формальными и ритуальными вещами, выстраивая санкционную политику, но американская элита согласна с тем, что необходимо давить на Москву, передаёт сайт 360tv.ru.

А депутат Государственной думы Антон Морозов предложил ввести ответные санкции против американских IT-компаний, специализирующихся на компьютерной технике, соцсетях и программном обеспечении.

Формально американские соцсети не зарегистрированы на территории России. Более того, там можно найти противоречащий национальному законодательству контент.

Ограничив работу соцсетей, власти лишат компании прибыли от рекламы, переходов и кликов. Заодно будет нанесён удар по западной пропаганде внутри России.

"А у нас есть техническая возможность их заблокировать", - утверждал он в интервью РИА ФАН.