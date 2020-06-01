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Эксперт сообщил о ''тайном соглашении'' России и Китая

01 июня 2020, 17:55  •  28 • Политика
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Договор, по его мнению, должен спасти страны от краха экономики
Эксперт-русист из Японии Нагоси Кэнро полагает, что между Москвой и Пекином могло быть заключено ''секретное соглашение'' – именно из-за него Россия стала единственной страной в мире, которая не обвиняет Китай в пандемии. Таким образом, указывает он, страны поддерживают друг друга на фоне экономического кризиса.
Сейчас с обвинениями в адрес Китая выступают в США, Италии, Великобритании, Германии, Индии и Египте. Страны требуют выплатить им компенсацию, суммарный объем которой может перевалить за 150 триллионов долларов – примерно столько составляет совокупный объем ВВП Китая за семь лет, сообщает эксперт. Он указывает, что в результате страна может оказаться в ''компенсационном аду''.
Однако Россия, пишет Кэнро, высказывается с поддержкой в адрес Пекина и президента Си Цзиньпина, хотя у Владимира Путина есть масса причин быть недовольным сложившейся ситуацией. Эксперт отмечает, что из-за пандемии перенесли срок голосования поправок по Конституции и упал спрос на нефть. Он также пишет, что при этом объемы торговли Поднебесной с Россией во время пандемии выросли на три процента. Также страна стала покупать на 31% больше российской нефти по сравнению с прошлым годом.
''Администрация Путина, чей политический фундамент может пошатнуться, усиливает уклон в сторону Китая также и для продления жизни своей системы'', – приводит перевод статьи японского эксперта издание ''ИноСМИ''.
Когда в Китае началась эпидемия, пишет эксперт, Си Цзиньпинь общался с Путиным больше, чем с любым другим главой страны – три раза. Всего китайский президент позвонил в 40 стран с предупреждением.
Нагоси Кэнро полагает, что главенствующую позицию в этих отношениях займет Пекин. Он приводит мнение аналитика Марка Каца, который указывает, что ''Путин опасается, что Китай станет сильнее России, но при этом считает, что лучше подчиняться Пекину, а не Вашингтону''.
Недавно США снова обвинили Пекин в сокрытии распространения коронавирусной инфекции, сравнив с Советским Союзом.

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