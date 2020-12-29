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Эксперт смоделировал поход Эрдогана на Россию: "Война будет гибридная"
29 декабря 2020, 18:00 • 93 • Политика
Эксперт Леонид Ивашов смоделировал поход Реджепа Тайипа Эрдогана на Россию. Он не исключил начала масштабного противостояния между Турцией и РФ в дальнейшем: "Война будет гибридная". Также собеседник Царьграда объяснил, с чего именно Анкара может начать наступление.
Президент Академии геополитических проблем, профессор кафедры международной журналистики МГИМО, член Союза писателей России Леонид Ивашов оценил вероятность начала масштабного противостояния между Россией и Турцией.
Ранее военкор Юрий Котенок сделал репост из Telegram-канала "Синяя Борода". В записи ресурса показана географическая карта, отражающая концепцию Анкары "Один народ - пять государств".
Таким образом, в сфере интересов Турции оказался и целый ряд регионов России. Журналист воспринял данное изображение как демонстрацию планов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана: "Война неизбежна, вопрос в сроках и сценариях".
Ивашов в комментарии для Царьграда заметил, что Анкара в настоящее время динамично и мощно развивается во всех отношениях. Она пока уступает РФ в ядерном вооружении и не только, но это может оказаться лишь вопросом времени.
Он рассказал, с чего предположительно может начать поход Эрдоган. По его мнению, у турок есть мощная, двигающая их нацию идея, которая в значительной степени завязана на традициях ислама.
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