Эксперт смоделировал поход Эрдогана на Россию: "Война будет гибридная"

Президент Академии геополитических проблем, профессор кафедры международной журналистики МГИМО, член Союза писателей России Леонид Ивашов оценил вероятность начала масштабного противостояния между Россией и Турцией.

Ранее военкор Юрий Котенок сделал репост из Telegram-канала "Синяя Борода". В записи ресурса показана географическая карта, отражающая концепцию Анкары "Один народ - пять государств".

Таким образом, в сфере интересов Турции оказался и целый ряд регионов России. Журналист воспринял данное изображение как демонстрацию планов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана: "Война неизбежна, вопрос в сроках и сценариях".

Ивашов в комментарии для Царьграда заметил, что Анкара в настоящее время динамично и мощно развивается во всех отношениях. Она пока уступает РФ в ядерном вооружении и не только, но это может оказаться лишь вопросом времени.

Если в длительной перспективе рассматривать этот процесс и учитывать сегодняшнюю реальность, то война вполне возможна. Турция набирает силу, экономическую, военную мощь. Охват её влияния задевает и Европу. Страна реализует план именно мировой, великой державы - Османской империи, или современного Турана. Кроме того, Анкара планирует своё будущее за счёт выдавливания России и распространения своего влияния в тех регионах, где сегодня доминирует Москва. И конечно, она хочет утвердиться и в религиозной сфере, в том числе и на территории РФ, - подчеркнул эксперт.

Он рассказал, с чего предположительно может начать поход Эрдоган. По его мнению, у турок есть мощная, двигающая их нацию идея, которая в значительной степени завязана на традициях ислама.