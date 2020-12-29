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Эксперт смоделировал поход Эрдогана на Россию: "Война будет гибридная"

29 декабря 2020, 18:00  •  93 • Политика
Эксперт Леонид Ивашов смоделировал поход Реджепа Тайипа Эрдогана на Россию. Он не исключил начала масштабного противостояния между Турцией и РФ в дальнейшем: "Война будет гибридная". Также собеседник Царьграда объяснил, с чего именно Анкара может начать наступление.
Президент Академии геополитических проблем, профессор кафедры международной журналистики МГИМО, член Союза писателей России Леонид Ивашов оценил вероятность начала масштабного противостояния между Россией и Турцией.
Ранее военкор Юрий Котенок сделал репост из Telegram-канала "Синяя Борода". В записи ресурса показана географическая карта, отражающая концепцию Анкары "Один народ - пять государств".
Таким образом, в сфере интересов Турции оказался и целый ряд регионов России. Журналист воспринял данное изображение как демонстрацию планов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана: "Война неизбежна, вопрос в сроках и сценариях".
Ивашов в комментарии для Царьграда заметил, что Анкара в настоящее время динамично и мощно развивается во всех отношениях. Она пока уступает РФ в ядерном вооружении и не только, но это может оказаться лишь вопросом времени.
Если в длительной перспективе рассматривать этот процесс и учитывать сегодняшнюю реальность, то война вполне возможна. Турция набирает силу, экономическую, военную мощь. Охват её влияния задевает и Европу. Страна реализует план именно мировой, великой державы - Османской империи, или современного Турана. Кроме того, Анкара планирует своё будущее за счёт выдавливания России и распространения своего влияния в тех регионах, где сегодня доминирует Москва. И конечно, она хочет утвердиться и в религиозной сфере, в том числе и на территории РФ, - подчеркнул эксперт.
Он рассказал, с чего предположительно может начать поход Эрдоган. По его мнению, у турок есть мощная, двигающая их нацию идея, которая в значительной степени завязана на традициях ислама.
Война будет гибридная. Такой войны, как были прежде - Первая и Вторая мировая, не будет. Прежде всего турки попытаются "обработать" наших мусульман. Я полагаю так. И то, что происходит сегодня в Европе, где мусульмане-мигранты берут на себя инициативу в развитии и политической жизни в целом, может в итоге произойти и у нас, - считает Ивашов.

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